ما الذي يقدمه وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد من أوبن إي آي؟

اشارت أوبن إي آي في مدونتها إلى أطلاقها ما تعتبره نقلة نوعية في أتمتة المهام بالذكاء الاصطناعي وهو وكيل تشات جي بي تي ChatGPT Agent، ويتاح الوكيل الجديد للزبائن المشتركين في خدمة برو وبلاس وتيم في الولايات المتحدة الأمريكية فقط في الوقت الراهن. يمكن الطلب من الوكيل الذكاء الاصطناعي مثلاً عمل نمذجة لتقدير معدل إنفاق شركة ناشئة للسيولة النقدية على افتراض أن كل المعطيات في متناوله في ملفات في الكمبيوتر، ليقوم بالاستفادة من موارد الإنترنت وأدوات الجداول الإلكترونية المطلوبة لإنجاز المهمة.. أتمتة مهام معقدة ومتعددة الخطوات بفضل قدرتها على التصرف والاستدلال ضمن بيئة حوسبية افتراضية.

الميزات والقدرات الرئيسية

يتوفر حاسوب افتراضي للتعامل مع المهام المتنوعة، ويعمل وكيل تشات جي بي تي ضمن “حاسوب افتراضي” مخصص يتيح له أداء مهام تتطلب التصفح، وملء النماذج، والتفاعل مع مواقع الويب، وإجراء المعاملات عبر متصفح افتراضي أو واجهات ويب نصية. كما يمكنه مراجعة التقويم، وتخطيط الوجبات، وإنشاء العروض التقديمية، وتشغيل الكود، وتحرير جداول البيانات، وإنشاء ملفات قابلة للتنزيل مثل عروض PowerPoint أو جداول البيانات.

تكامل التطبيقات

يتصل الوكيل بالاعتماد على روابط تشات جي بي تي ChatGPT connectors للاتصال مثلا ببريد جيميل Gmail وكود البرمجة في جت هاب GitHub لجلب المعلومات ذات الصلة واستخدامها في تنفيذ المهام.

الإشراف والضوابط

طلبات الاستئذان: سيطلب الوكيل الإذن قبل تنفيذ إجراءات لا يمكن التراجع عنها مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إجراء حجوزات وتسديد رسوم ووقتها سيطلب وكيل إذن المستخدم. وطبقت أوبن إي آي ضوابط تضمن تقييد إساءة الاستخدام أو الاستغلال الاأداة بما يُسهّل أي إجراءات ضارة. كما تم تقييد الأداة لمنع إنجازتعاملات مالية حاليًا، مع وجود حماية إضافية للفئات الحساسة. كما تشمل القدرات تخطيط الإجازات العائلية بالكامل (بما في ذلك مسار الرحلة، الحجوزات، وتحليل التكاليف)، وتلخيص الاجتماعات القادمة من التقويم مع سياق الأخبار ذات الصلة،كذلك الحال مع مهام مثل إنشاء تقارير وعروض شرائح مخصصة وقابلة للتعديل بناءً على بحث معمق على الويب، وشراء الملابس أو طلب خدمات الطعام مع مراعاة الجوانب اللوجستية والتفضيلات.

تحكم المستخدم الكامل

يظل المستخدم متحكمًا بشكل كامل، حيث يطلب الوكيل الإذن قبل إجراء أي إجراءات حساسة (مثل تسجيل الدخول أو إجراء عمليات شراء). يمكن للمستخدم مقاطعة أو إعادة توجيه إجراءاته في أي وقت. وهناك ضمانات أمنية متقدمة وتقول الشركة إنها طبقت ضوابط لتقييد إساءة استخدام الأداة أو استغلالها بما يسهل أي إجراءات ضارة.وتم تقييد الأداة حاليًا لمنع إتمام المعاملات المالية، مع وجود حماية إضافية للفئات الحساسة. ويمثل وكيل تشات جي بي تي خطوة مهمة في تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز إنتاجية المستخدم من خلال إمكانيات متقدمة للأتمتة وإدارة المهام. هذا التوجه يأتي ضمن سعي أوسع لشركات الذكاء الاصطناعي لابتكار أدوات يمكنها أداء مهام تضاهي القدرات البشرية لمواكبة المنافسة المتزايدة في هذا المجال.