مايكروسوفت تدمج الذكاء الاصطناعي لاوبن آي اي في محرك بحثها بينغ ومتصفحها إيدج لتعود لمنافسة محرك البحث غوغل

نقلت أ ف ب إعلان رئيس شركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا الثلاثاء أن “حقبة جديدة” بدأت في مجال البحث على الإنترنت، معلنا أن عملاق الكمبيوتر الأميركي سيدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أوبن آي اي الناشئة في محركها للبحث بينغ.

قال ان “السباق يبدأ اليوم” مشيرا إلى غوغل الذي يهيمن إلى حد كبير على هذه السوق وكشف الاثنين النقاب عن منافس لـ ChatGPT برنامج أوبن آي اي الرئيسي القادر على إنشاء كافة أنواع النصوص بناء لطلبات المستخدمين.

لكن لدى محاولة محرر أريبيان بزنس تجربة محرك البحث بالذكاء الاصطناعي تبين أن غير جاهز ويستدعي الانضمام لقائمة انتظار، أي أن الوعود والإعلان هو مجرد محاولة متعجلة للرد على غوغل دون منتج جاهز فعلا!

كان إعلان مايكروسوفت مرتقبا منذ العام الماضي، عندما فرض نجاح ChatGPT ما يسمى بالذكاء الاصطناعي “التوليدي” باعتباره اتجاها أساسيا. استثمرت مايكروسوفت مليار دولار في اوبن آي اي في 2019 وأبرمت للتو صفقة جديدة بمليارات الدولارات مع الشركة الناشئة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وتأسست في 2015. ويبدو أن مايكروسوفت ترد على “غوغل”التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق الروبوت “بارد” (Bard) للمحادثة الخاص بها ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج “تشات جي بي تي” (Chatgpt) الذي ابتكرته شركة “أوبن ايه آي” الناشئة الأميركية.

وأوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ”ألفابت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، في بيان، أنّ الروبوت يهدف إلى الجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم من جهة وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار من جهة أخرى”.

وأشار إلى أنّ البرنامج “سيستند إلى المعلومات الموجودة عبر الانترنت لتوفير إجابات حديثة وذات نوعية عالية”. وتختلف طريقة عمل “بارد” هذه عن تلك الخاصة بـ”تشات جي بي تي”، إذ يعتمد الأخير على قاعدة بيانات لجمع معلوماته لا على الانترنت. وسيكون “بارد” تالياً أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك “غوغل”.

ويبدو