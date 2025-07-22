جوفرناتا، للشركات الخاصة والمؤسسات ، أول برنامج سعودي متكامل لحوكمة البيانات

أطلق في المملكة العربية السعودية برنامج جوفرناتا (Governata) ليوفر خدماته رسمياً بحلول متطورة قائمة على معمارية حديثة مبنية على الذكاء الاصطناعي تُسهِّل إدارة وحوكمة البيانات للقطاعين العام والخاص. وقد كشفت الشركة عن أولى منتجاتها وهو برنامج متكامل سعودي الصنع لحوكمة البيانات تم تصميمه خصيصًا بالتوافق التام مع المعايير الوطنية في مجال البيانات وباللغة العربية لمساعدة المؤسسات المحلية على الامتثال مع معايير مكتب إدارة البيانات الوطنية بحسب بيان صحفي. يجري العمل حاليًا على إطلاق عدة برامج مختصّة في مجال البيانات مُدعَّمة بالذكاء الاصطناعي لدعم عمليات اتخاذ القرارات على مستوى المؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب البيان.

وصُمِّم هذا البرنامج الأول من نوعه خصيصًا للجهات في القطاعين الخاص والحكومي في المملكة العربية السعودية لمساعدتها على تبسيط حوكمة وإدارة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻓﻌّﺎﻟﺔ حيث يتوافق مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية وفهرس البيانات الوطني وقانون حماية البيانات الشخصية الذي أصدرته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). يُتيح هذا الحل أيضًا للمؤسسات حماية البيانات وتصنيفها كما يُيسِّر عليها مراقبة الامتثال للمعايير وحماية البيانات الشخصية، ومن ثَمَّ تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة البيانات ومراقبة نسب البيانات.

يأتي إطلاق جوفرناتا في توقيت مثالي ليواكب الجهود المبذولة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتسريع عملية تحوُّل البلاد إلى الاقتصاد الرقمي. فهو ليس حلٍّ تقني مناسب فحسب، بل يدعم أيضًا الجهود الوطنية نحو بناء مستقبل قائم على البيانات. ولأن هذا البرنامج الشامل متوافق مع المعايير العالمية ومناسب للمتطلبات المحلية في آن واحد، فهو يساعد المؤسسات على تبسيط وأتمتة عمليات حوكمة البيانات الخاصة بها مما يضمن الامتثال للمعايير وحماية البيانات الشخصية والاستفادة القصوى من البيانات كأحد الأصول الهامة. ويقود المنصة ثلاثة من رواد الأعمال ، هم جمال مهند وجهاد سِنان وخالد المديفر؛ جمال هو رائد أعمال متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 16 عامًا في مجاليّ الاستثمار والشركات الناشئة كما أن له باع طويل في تسريع نمو العديد من الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة. وتُعدّ شركة فودكس، الرائدة في مجال تكنولوجيا الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي أحدث مشروع ساهم به. أما جهاد، فهو خبير بيانات وصاحب خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال إدارة البيانات وحوكمتها حيث عمل بالعديد من الشركات الاستشارية الكبرى. خالد المديفر هو خبير في علم البيانات عمل مع القطاعين العام والخاص، وعمل على مدار أكثر من 12 عامًا على تطوير أطر عمل مبتكرة في مجال حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي. ويهدف الثلاثي من خلال منصة جوفرناتا إلى تقديم حلول جذرية تُعزِّز من الأمان الرقمي في المملكة العربية السعودية، وتُمهِّد الطريق في الوقت ذاته لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات على المستوى المؤسسي.