كيف تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بدون إنترنت على هاتفك الجوال؟

مهما تكن حاجتك للعمل بأدوات الذكاء الاصطناعي بدون انترنت فسيلزمك هاتف جوال حديث بمواصفات جيدة وذاكرة بسعة كبيرة، وهناك خيارين أولهما تنزيل التطبيق من متاجر أبل أو غوغل، أو تنزيل تطبيقات ضخمة مثل ديب سيك وغيره وهذه تستدعي خبرة تقنية عالية. تُعد أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أجهزة الجوال، والتي تعمل دون اتصال بالإنترنت، مجالًا سريع النمو في تكنولوجيا الهواتف المحمولة حالياً. وتضمن لك هذه الأدوات استجابة أسرع وأكثر خصوصية وموثوقية بدون إنترنت. فبدلاً من إرسال البيانات إلى خادم بعيد للمعالجة، تستخدم هذه الأدوات نماذج مُدربة مسبقًا تُخزن مباشرةً على الهاتف. ولتعمل على جهاز الهاتف الجوال يتم تقليص حجمها أحيانا، ومثلاً، يستخدم المطورون تقنيات مثل ما يمسى بـ”التقليم” لضغط النماذج الكبيرة، مما يجعلها صغيرة بما يكفي لتناسب مساحة التخزين المحدودة للهاتف.

أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للهواتف الجوالة بلا إنترنت

نماذج اللغات الكبيرة المدمجة في الأجهزة (LLMs) تُعد هذه أبرز الأمثلة على الذكاء الاصطناعي غير المتصل بالإنترنت اليوم. فبدلاً من روبوت الدردشة السحابي، يتم تنزيل نموذج اللغة بالكامل على جهازك لكن ذلك يستدعي دراية برمجية.

إيدج غاليري للذكاء الاصطناعي AI Edge Gallery: هذا تطبيق تجريبي يستدعي خبرة لتشغيله وهو من غوغل يُتيح للمستخدمين تنزيل وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، مثل جيما، مباشرةً على أجهزة أندرويد (مع إصدار iOS قيد التطوير). يُتيح هذا مهامًا مثل إنشاء النصوص والإجابة على الأسئلة وإنشاء الصور دون اتصال بالإنترنت.

ليلى (Layla AI) للذكاء الاصطناعي: تطبيق مميز وهو روبوت دردشة يُعلن عنه بأنه “مساعد ذكاء اصطناعي غير متصل بالإنترنت”. يعمل على جهازك، ويوفر تجربة دردشة خاصة وغير خاضعة للرقابة. (بسعر يقارب 80 درهم).

سيكريت إي آي :تطبيق سيكريت إي آي يتيح قدرات جيدة، يذكر شرحه على متجر أبل بأنه يوفر محادثة خاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. Secret AI هو روبوت دردشة محلي آمن ومساعد ذكاء اصطناعي محلي يعمل بالكامل على جهازك – محادثاتك تبقى سرية تمامًا بدون جمع أي بيانات، بدون خوادم، بدون حساب، بدون تتبع، ومجهول الهوية تمامًا. مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن – مساعد ذكاء اصطناعي خاص بدون تتبع البيانات

تطبيق كي مايند وهو أداة قوية لنظام iOS يقدم مساعدة في الدردشة والكتابة دون اتصال بالإنترنت باستخدام برامج LLM مفتوحة المصدر مثل Phi-2 وMistral وLlama. صُممت هذه البرامج للحالات التي لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت، مثل الاستخدام خلال التنزه أو المشي لمسافات طويلة أو السفر.

جان (Jan): هذه أداة مفتوحة المصدر، مُخصصة لأجهزة الكمبيوتر، ولكن مبادئها تنطبق على الأجهزة المحمولة أيضًا. إنها “بديل لـ ChatGPT” تعمل بدون اتصال بالإنترنت بنسبة 100%، مما يسمح للمستخدمين بالدردشة مع نماذج قوية يتم تنزيلها في الجهاز (https://jan.ai/) PocketPal AI: تطبيق يتيح تشغيل نماذج لغات كبيرة ومكثفة محليًا على أجهزة Android وiOS. يدعم تنزيل النماذج من HuggingFace للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، مما يتيح الدردشة بالذكاء الاصطناعي، وحل المشكلات، وإنشاء الأكواد البرمجية دون الحاجة إلى السحابة. يتطلب هواتف بسعة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 12-16 جيجابايت لأداء سلس.

Laura Peekaboo Labs: تطبيق مساعد ذكاء اصطناعي مجاني لنظام أندرويد يمكن تشغيله دون اتصال بالإنترنت على الأجهزة المحمولة. يستخدم نموذج لغة محلية مشابه لـ GPT-4 mini، ويدعم إنشاء محتوى مثل منشورات LinkedIn. يعمل بدون إنترنت، وله تطبيق مخصص لمستخدمي أندرويد لكنه يستدعي خبرة برمجية لتثبيته.

وكيف تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتعلم مهارات لغة أجنبية ؟

يمكنك الطلب من أداة الذكاء الاصطناعي توجيه أسئلة لك بلغة أجنبية، أو الإجابة عن أسئلتك بلغة أجنبية فيما أنت تتحدث بالعربية في الحالتين، وبذلك تكسب تمريناً بالمحادثة باللغة التي تنوي تعلمها على سبيل المثال