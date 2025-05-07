ما هي أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدعم اللغة العربية  

مع زيادة وتيرة إنتاج الصوت والفيديو تبرز الحاجة لدعم اللغة العربية في أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي، وفيما تتواصل جولات التنافس بين أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ بداية العام الحالي 2025، تبرز حاليا مجموعة قوية منها، وتتنوع أدوات عربية للذكاء الاصطناعي فمنها من يعمل باللغة العربية بمخزون عربي في نماذج اللغة الضخمة LLMs، ومنها منصات عالمية تقدم توافقاً جيدا مع اللغة العربية في ناتجها.

وطرأت تغييرات عديدة على ساحة الذكاء الاجتماعي في الأسابيع الماضية في شهر مايو منها توفر مزايا تغذية أدوات الذكاء الاصطناعي بمعطيات داخلية للاستلهام منها، ومثلا، يمكن للمستخدم إضافة مجلد لملفاته الخاصة التي تتضمن مراسلاته من رسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني ليصار إلى منح الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم دقيق لحاجات الشركة أو المستخدم ويمكنك مثل تخصيص مجلد لملفاتك كي تتيح لأداة الذكاء الاصطناعي استلهام أسلوبك في الكتابة والحديث أو حتى تصميم الرسوميات والفيديو وغيرها أو في صياغة الرسائل على سبيل المثال مع ضرورة استثناء المعلومات الخاصة والسرية من هذا المجلد.

فالأمر يعتمد على احتياجاتك وحالة الاستخدام المحددة، وبضوء ذلك ستختار منها ما يقدم لك أفضل النتائج ، ولكن ضع في اعتبارك العوامل التالية:

الغرض من الاستخدام: هل تحتاج إلى كتابة نصوص، إنشاء صور، تحليل بيانات، أو تعلم لغة؟

هل تحتاج إلى كتابة نصوص، إنشاء صور، تحليل بيانات، أو تعلم لغة؟ مستوى الدقة المطلوب: هل تحتاج إلى دقة عالية في اللغة العربية؟

هل تحتاج إلى دقة عالية في اللغة العربية؟ الميزانية: هل تبحث عن أدوات مجانية أم مدفوعة؟

هل تبحث عن أدوات مجانية أم مدفوعة؟ سهولة الاستخدام: هل الأداة سهلة الاستخدام وتناسب مستوى خبرتك التقنية؟

بعض الخيارات البارزة والمصنفة حسب وظائفها:

نماذج لغوية كبيرة (LLMs) ومساعدات الدردشة:

علام (Allam): نموذج لغوي عربي تم تطويره بواسطة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهو مصمم خصيصًا لفهم اللغة العربية.

نموذج لغوي عربي تم تطويره بواسطة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهو مصمم خصيصًا لفهم اللغة العربية. نور (Noor): نموذج ذكاء اصطناعي قادر على معالجة اللغة العربية، تم إطلاقه من معهد الابتكار التكنولوجي.

نموذج ذكاء اصطناعي قادر على معالجة اللغة العربية، تم إطلاقه من معهد الابتكار التكنولوجي. هناك تشات جي بي تي ChatGPT وغوغل جيمناي Gemini وهما يدعمان اللغة العربية بمستويات جيدة ورغم أنهما ليسا مصممًان خصيصًا للغة العربية، إلا أنهما يتوافقان مع العربية بشكل جيد ويمكن استخدامهما في مجموعة متنوعة من المهام مثل كتابة النصوص، والترجمة، والإجابة على الأسئلة.

أدوات كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي:

Araby AI : منصة متخصصة في إنشاء المحتوى العربي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر أدوات لإنشاء الشعارات، وكتابة المقالات، وأوصاف المنتجات وغيرها.

منصة متخصصة في إنشاء المحتوى العربي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر أدوات لإنشاء الشعارات، وكتابة المقالات، وأوصاف المنتجات وغيرها. ذكي AI : منصة عربية أخرى للكتابة بالذكاء الاصطناعي، تساعد في إنشاء محتوى فريد وصديق لمحركات البحث.

منصة عربية أخرى للكتابة بالذكاء الاصطناعي، تساعد في إنشاء محتوى فريد وصديق لمحركات البحث. كاتب ( Uktob AI ): منصة توليدية تساعد على إنشاء صور واقعية عالية الدقة بالإضافة إلى النصوص العربية.

منصة توليدية تساعد على إنشاء صور واقعية عالية الدقة بالإضافة إلى النصوص العربية. Copy.ai: أداة تدعم اللغة العربية ويمكن استخدامها لإنشاء نصوص تسويقية ومحتوى إبداعي.

أدوات تحويل الصوت إلى نص، والنصوص إلى صوت:

برنامج التعرف على الكلام العربي من Google: يحول الكلام العربي إلى نص مكتوب بدقة عالية.

أدوات تحليل النصوص:

Arabert: نموذج لغوي عميق مخصص للغة العربية يستخدم في تحليل النصوص.

أدوات إنشاء الصور والفيديو:

Araby AI : يوفر أدوات لإنشاء صور فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يوفر أدوات لإنشاء صور فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. Canva : يوفر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء تصاميم ورسومات.

يوفر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء تصاميم ورسومات. CapCut: تطبيق لتحرير الفيديو يستخدم الذكاء الاصطناعي ويقدم ميزات مثل إنشاء الصور.

أطلقت شركة Nari Labs، وهي شركة ناشئة مكونة من شخصين، نموذج Dia، وهو نموذج تحويل نص إلى كلام (TTS) يحتوي على 1.6 مليار معلمة، مصمم لإنتاج حوار طبيعي مباشرةً من خلال المحفزات النصية. ورغم أنه لا يدعم اللغة العربية حتى وقت كتابة هذه السطور إلا أن ذلك مسألة وقت فقط. ويزعم أحد مطوريه أن أداءه يتفوق على العروض المنافسة المملوكة لشركة ElevenLabs، منتج Google NotebookLM AI الشهير لتوليد البودكاست. كما قد ينافس هذا النموذج استخدام نظام gpt-4o-mini-tts الحديث من OpenAI. توبي كيم، أحد المشاركين في تأسيس شركة ناري لابس في منشور على حسابه على منصة X: “يُنافس Dia ميزة البودكاست من غوغل في NotebookLM، بينما يتفوق على ElevenLabs Studio ونموذج Sesame المفتوح من حيث الجودة”.

ويضيف كيم إلى أن النموذج بُني “بدون تمويل”، وأضاف عبر أحد النقاشات: “… لم نكن خبراء في الذكاء الاصطناعي منذ البداية. بدأ كل شيء عندما وقعنا في غرام ميزة البودكاست في NotebookLM عند إصدارها العام الماضي. أردنا المزيد من القدرات مثل التحكم في الأصوات، ومزيدًا من الحرية في النص. جربنا جميع واجهات برمجة تطبيقات TTS المتاحة في السوق، لم يُبدِ أي منها محادثة بشرية حقيقية”. وأشاد كيم أيضًا بغوغل لمنحه هو وزميله إمكانية الوصول إلى شرائح وحدة معالجة Tensor (TPUs) الخاصة بالشركة لتدريب ديا عبر سحابة أبحاث غوغل.

أصبحت شفرة ديا متاحة الآن للتنزيل والنشر المحلي من قِبل أي شخص من منصتي هاجين فيس Hugging Face و Github. يمكن للمستخدمين الفرديين تجربة توليد الكلام من المنصة ضمن هاجين فيس. وتدعم ديا عناصر تحكم متقدمة وميزات أكثر قابلية للتخصيص مثل الميزات الدقيقة والنبرة العاطفية، ووضع علامات على المتحدث، والإشارات الصوتية غير اللفظية مثل الضحكات وأصوات اخرى تسمع عادة مع الكلام – كل ذلك من نص عادي، لإثراء الحوار الناتج بأصوات مثل أخذ النفس وباقي الأصوات غير الكلام. يتوفر النموذج حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، وغير مرتبط بصوت متحدث واحد، ويُنتج أصواتًا مختلفة في كل تشغيل ما لم يُصلح المستخدمون بذرة التوليد أو يُقدموا مُطالبة صوتية. يتيح تكييف الصوت، أو استنساخ الصوت، ويمكن للمستخدمين توجيه نبرة الكلام وتشابه الصوت من خلال تحميل مقطع نموذجي.