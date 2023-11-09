كولومبيا تعلن إطلاق سراح والد نجم ليفربول

أعلنت الحكومة الكولومبية إطلاق سراح والد اللاعب لويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي بعد احتجازه لمدة 12 يوما على يد متمردين.

وتبنت جماعة “جيش التحرير الوطني” المسلحة في كولومبيا اختطاف والد لاعب ليفربول ليتم تناقل الخبر عبر وسائل إعلام أوروبية لتصبح القضية عالمية.

وأرسلت الحكومة الكولومبية وفدا رفيع المستوى للتفاوض مع جيش التحرير الوطني، ليتم على إثر ذلك إطلاق سراح والد لويس دياز.

وكان لويس قد احتفل بهدفه الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي بقميص كتب عليه “الحرية لأبي”، مطالبا الخاطفين بإطلاق سراحه.

تدخل جيش كولومبيا

ومن جانبها أكدت جماعة جيش التحرير في كولومبيا أن الاختطاف حدث عن طريق الخطأ، وأصدرت قرارا بالإفراج عن دياز الأب.

وتعطلت عملية الإفراج عن والد اللاعب الشهير عدة أيام بسبب انتشار عسكري كولومبي يثير قلق الميليشا المسلحة الخاطفة، ما جعل الجيش الكولومبي يعلن منذ أيام تغيير استراتيجيته لتسهيل عملية الإفراج.

(يبدو والد اللاعب لويس دياز في الوسط عقب تحريره من الخاطفين)

#Video Despega a esta hora desde Valledupar el helicóptero con integrantes de la misión humanitaria de la ONU y la Iglesia católica. pic.twitter.com/KFwdseDbEp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 9, 2023