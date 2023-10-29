كل ما تريد معرفته عن جائزة الكرة الذهبية

الكرة الذهبية ليست مجرد جائزة، بل هي رمز للتميّز في عالم كرة القدم، يتم منح هذه الجائزة بشكل سنوي من قبل مجلة فرانس فوتبول، وتكون لعدة فئات أهمها أفضل لاعب كرة قدم في العالم.

لكن كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية؟ ما هي قيمتها الحقيقية؟ دعونا نلقي نظرة في هذا التقرير على كل ما تريدون معرفته عن جائزة الكرة الذهبية ومن هم أبرز الفائزين بالجائزة والأسس المتبعة لاختيار الفائز.

تاريخ جائزة الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية من أعظم الجوائز التي يحظى بها أي لاعب كرة قدم في العالم، تأسست عام 1956 بواسطة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ومنذ ذلك الحين تُمنح الجائزة سنويا لأعظم اللاعبين على مستوى العالم.

يتم اختيار للفائز بالجائزة عن طريق التصويت من قبل صحفيين متخصصين في مجال كرة القدم، ويُعَتَبَرُ حصول أي لاعب على هذه الجائزة إنجازًا رائعًا يبرهن على تميزه ومهاراته الاستثنائية في الملعب.

في البداية مُنحت الجائزة لأفضل لاعب أوروبي في العام، فيما بعد تم تعديل القوانين عام 1995 لتُمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية، ثم أصبحت الجائزة تشمل جميع اللاعبين في عام 2007.

وفي الفترة من عام 2010 إلى 2015، دمجت الجائزة مع جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المقدمة من طرف الفيفا، لتصبح تحت مسمى “كرة الفيفا الذهبية”، وعادت جائزة الكرة الذهبية إلى مجلة فرانس فوتبول في عام 2016 بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد.

وفي عام 2020، تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا، وكان يعتبر أول عام يتم فيه إلغاء تسليم الجائزة منذ إنشائها في عام 1956.

محطات بارزة في تاريخ جائزة الكرة الذهبية

الفائزون السابقون بجائزة الكرة الذهبية يمثلون تاريخًا مهمًا في عالم كرة القدم، هؤلاء اللاعبين تركوا بصماتهم الرائعة ومهاراتهم الاستثنائية في الملاعب وفازوا بهذه الجائزة التي تعتبر أعلى تكريم في عالم كرة القدم.

ويمكننا استعراض أبرز النجوم الذين حصدوا جائزة الكرة الذهبية:

اللاعب المناسبة العام الإنجليزي ستانلي ماثيوس أول لاعب يفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 1956، ولعب لنادي بلاكبول آنذاك 1956 الليبيري جورج ويا أول لاعب غير أوروبي يفوز بالجائزة بعد تعديل قوانينها في عام 1995 لتشمل لاعبي أندية أوروبية فقط 1995 البرازيلي رونالدو أول لاعب من أمريكا الجنوبية يحصل على الكرة الذهبية، وكان يلعب في إنتر ميلان حينها 1997 الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر فوزا بالجائزة في التاريخ برصيد 7 مرات الفرنسي ميشيل بلاتيني أول لاعب في التاريخ يحصد الكرة الذهبية 3 مرات متتالية 1983 و1984 و1985 برشلونة الإسباني النادي الأكثر فوزًا بالجائزة، حيث حصد لاعبوه الجائزة 11 مرة في تاريخه

كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية؟

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” المتخصصة في أحداث كرة القدم العالمية عن تعديلات عديدة على نظام تقييم اللاعبين لجائزة أفضل لاعب، كان يتم منح الجائزة للاعبين بتصويت 170 صحفيا حول العالم، تم تقليلهم في النسخة الأخيرة إلى 100 مصوت، وللاعبات إلى 50 مصوتًا، من البدان حسب تصنيف منتخباتها في فيفا.

وأوضحت المجلة أيضًا أن المعايير التي سيتم التركيز عليها في هذه الجائزة هي أداء الفرد للاعبين ولاعبات كرة القدم، وأداء الفريق، وأخيرًا مدى التزامهم باللعب النظيف.

كم تبلغ قيمة الكرة الذهبية؟

تُقدَّر قيمة جائزة الكرة الذهبية بحوالي 3500 دولار أمريكي فقط، ويتم تصنيع مجسم الكرة الذي يبلغ طوله 31 سنتيمترًا وعرضه 23 سنتيمترًا ويزن 7.2 كيلوجرامًا من الشمع، ثم يتم تغليفه بطبقة من الذهب الخالص ويحمل شعار “فرانس فوتبول” واسم الفائز المنقوش عليه.