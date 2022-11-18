كريستيانو رونالدو: نعم تلقيت عرضاً خيالياً من فريق سعودي

أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه تلقى خلال فترة الانتقالات الصيفية عرضاً خيالياً من ناد سعودي، لكنه رفضه لأنه اختار البقاء مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي كونه كان سعيداً هناك.

ونشرت صحيفة ماركا في أيلول/سبتمبر الماضي أن رونالدو تلقى عرضاً أن سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم. وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة إن النادي هو:

نادي الهلال السعودي

وقيمة العرض- 242 مليون يورو

والمدة – موسمان

وقال رونالدو في حواره مع الصحافي البريطاني بيرس مورغان في الجزء الثاني عبر “توك تي في”: “نعم هذا صحيح، هل وصلت قيمة الصفقة لـ305 ملايين جنيه إسترليني؟ نعم حدث ذلك، تلقيت عرضاً من أحد الأندية السعودية لمدة موسمين، لكن الصحافة تستمر في قول التفاهات المستمرة حول عدم رغبة أحد في التعاقد معي”.

وأضاف “لأكون صريحاً، يمكنني القول إنني كنت سعيداً، كنت متحمساً لتقديم موسم رائع، لكنهم (وسائل الإعلام) يواصلون تكرارا أن الأندية لا تريد كريستيانو، وكيف لا يريدون لاعباً سجّل 32 هدفاً الموسم الماضي، إلى جانب أهدافي مع المنتخب. شعوري بعد رفض الأموال السعودية؟ الأمر صعب، لكن بالطريقة نفسها، اعتقدت أنني سعيد للغاية هنا، وذلك لأنني ما زالت قادراً على تسجيل الأهداف”.

سجل رونالدو الذهبي العمر: 37 عاماً

النادي الحالي: مانشستر يونايتد الإنجليزي

خاض مع جميع الفرق التي مثلها في كل المسابقات 947 مباراة سجل خلالها 700 هدف

خاض مع منتخب البرتغال 191 مباراة سجل خلالها 119 هدفاً

قاد بلاده للفوز ببطولة يورو 2016

قاد بلاده للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019

فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 5 مرات

لديه العديد من الألقاب على الصعيد الفردي والجماعي

حصل على ألقاب الدوري المحلي في كل من إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا

وقال رونالدو إن مشاركته في مونديال قطر 2022، ستكون الأخيرة لصعوبة استمراره في الملاعب إلى ما بعد عمر ال 40 عاماً، مؤكداً، أنه في أحسن الأحوال سيبقى في الملاعب لعامين أو ثلاث قادمات، وربما يعلن اعتزاله، في حال تمكنه من تحقيق الفوز على غريمه ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم.