كاوست السعودية تمنح مليون دولار لـ 10 شركات ناشئة

منحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) السعودية ممثلة في مبادرة “تقدم” إحدى أطول برامج تسريع الأعمال في الشرق الأوسط، تمويلًا بقيمة مليون دولار (3.75 مليون ريال) إلى 10 شركات ناشئة في معرض التسريع السنوي الذي أقيم أمس الخميس في الجامعة الحكومية التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه المبادرة تمثل مثالاً للمبادرات الرئيسة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث أسهم دعم المملكة لريادة الأعمال والتقنية المبتكرة بتسريع نمو منظومة الشركات الناشئة في المملكة بوتيرة سريعة مع نمو في استثماراتها بنسبة 72 بالمئة في العام 2022 فقط.

وتلتزم “كاوست” وبدعم الشركات الناشئة التي ستجني فوائد عظيمة للمملكة، بالإسهام في إيجاد فرص عمل جديدة وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.

ولعبت جامعة “كاوست” على مدى العقد الماضي دورًا نشطًا في دفع ريادة الأعمال الوطنية، حيث تخرج من برامجها – مثل مسرعة “تقدّم”؛ ما يربو إلى 346 شركة ناشئة تركز على معالجة القضايا العالمية مثل استدامة الغذاء والمياه والطاقة والبيئة، كما أسهمت الجامعة في جمع أكثر من 300 مليون دولار من التمويل الاستثماري لدعم هذه الشركات.

وباب تقديم الطلبات للدفعة القادمة من مسرعة “تقّدم” مفتوح الآن، حيث يوفر البرنامج الذي مدته ستة أشهر فرصًا للإرشاد وورش العمل والتمويل غير المخفف حتى 140 ألف دولار لكل شركة ناشئة، فضلًا عن إتاحة الوصول إلى شبكة دولية كبيرة تضم نخبة من الشركات الناشئة والمستثمرين والشركاء، ويمكن للمؤسسين التقديم ابتداءً من اليوم الجمعة على صفحة تقّدم taqadam.kaust.edu.sa

وتعد كاوست، التي تم افتتاحها في 2009، أبرز جامعات المملكة العربية السعودية من حيث الإمكانيات الفنية والبشرية وتقدم دعماً مالياً لشركات ناشئة عديدة.