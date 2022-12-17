أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن البولندي سيمون مارتشينياك سيكون حكم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022، الأحد، بين فرنسا حاملة اللقب وبطلة عام 1998، والأرجنتين الفائزة به في نسختي 1978 و1986.

وسيعاون مارتشينياك في المباراة، مواطناه بافل سوكولنيكي وتوماش ليستكييفيت.

من هو الحكم البولندي سيمون مارتشينياك؟

يبلغ من العمر 41 عاماً

حصل على الشارة الدولية من الفيفا عام 2011

سيكون النهائي هو المباراة السادسة لمارتشينياك التي يقودها في المونديال بعدما أدار 3 مباريات في مونديال روسيا 2018 ومباراتين في النسخة الحالية بقطر

قاد مباراة فرنسا والدنمارك (2-1) في دور المجموعات

قاد مباراة الأرجنتين وأستراليا (2-1) في الدور ثمن النهائي

يعد مارتشينياك ثالث حكم ساحة بولندي يشارك في تاريخ كأس العالم بعد ألويزي يارجوز (1978 و1982)، وريتشارد فوزيك (1998).

أول حكم ساحة بولندي يدير مباراة نهائية في تاريخ المونديال، علماً أن مواطنه الحكم المساعد ميشال ليستكيويتش شارك في نهائي مونديال 1990 بين ألمانيا والأرجنتين (1-0)

قبل اختياره ضمن حكام الاتحاد الأوروبي المشاركين في إدارة مباريات بطولة كأس العالم في قطر، قاد مارتشينياك مباراة لفرنسا ضد السويد ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية عام 2020 وفازت (1-0) وأخرى للأرجنتين ضمن دور المجموعات في مونديال روسيا 2018 ضد أيسلندا انتهت بالتعادل (1-1).

يشتهر مارتشينياك بقلة استخدام البطاقات الملونة، إذ أشهر خلال مباراة فرنسا والدانمارك بطاقته الصفراء 3 مرات، ومرتين في مباراة الأرجنتين وأستراليا.