ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةإعلامدولمجتمع

سوريا تلغي تصاريح عمل قناة الـ بي بي سي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم السبت، إلغاء اعتماد مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي BBC في سوريا، بسبب عدم التزام الهيئة بـ”المعايير المهنية”، وفق بيان الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن بي بي سي “تعمدت منذ بداية الحرب على سوريا تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري”.

وأضافت “رغم تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا”، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة واعتماد مراسل إذاعة الهيئة أيضاً.

وكانت الـ بي بي سي من بين عدد قليل من المؤسسات الإعلامية الغربية، التي كان يُسمح لها بالعمل في سوريا منذ 2011.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا