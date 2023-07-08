سوريا تلغي تصاريح عمل قناة الـ بي بي سي

أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم السبت، إلغاء اعتماد مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي BBC في سوريا، بسبب عدم التزام الهيئة بـ”المعايير المهنية”، وفق بيان الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن بي بي سي “تعمدت منذ بداية الحرب على سوريا تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري”.

وأضافت “رغم تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا”، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة واعتماد مراسل إذاعة الهيئة أيضاً.

بسبب تقاريرها المضللة وزارة الإعلام تلغي اعتماد بي بي سي في سورية



تعمدت قناة بي بي سي منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية من وقت لأخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية و مزيفة عن الواقع السوري.



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وكانت الـ بي بي سي من بين عدد قليل من المؤسسات الإعلامية الغربية، التي كان يُسمح لها بالعمل في سوريا منذ 2011.