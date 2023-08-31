موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة.. صراع المليارات

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي تجمع ألمع الأندية الأوروبية في نسخة جديدة من البطولة.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ميلان الإيطالي بهدف دون رد.

وخلال ساعات، سيعرف عشاق الكرة الأوروبية مجموعات أنديتهم في الموسم الجديد، حيث تقام قرعة دوري أبطال أوروبا 2024.

وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا الأغلى في عالم بطولات الأندية، وتبلغ قيمتها التسويقية نحو 14 مليار يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تقييم اللاعبين والأندية.

نادي مانشستر سيتي حامل اللقب، هو الأكثر قيمة بين الأندية المتأهلة لدور المجموعات بـ 1.24 مليار يورو، يليه أرسنال الإنجليزي بـ1.15 مليار، وباريس سان جيرمان بـ 1.02 مليار.

ويعد نادي كوبنهاجن الدنماركي الأقل قيمة بنحو 60.6 مليون يورو.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 دور المجموعات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 بمدينة موناكو في فرنسا.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في السابعة مساء بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات.

كيف تشاهد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024؟

يسأل البعض عن القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في الشرق الأوسط.

وعادتها كل عام ستقوم بي إن سبورتس الإخبارية بنقل مراسم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة.

?? تشاهدون اليوم | تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب لعام 2023 .. مع:



? طارق ذياب @DhiabTarak

? وائل جمعة @WaelGomaa

? يوسف آيت الحاج @Aitelhajyousef

⏱ الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

? على قناة beIN SPORTS الإخبارية ? pic.twitter.com/ksOl1k9jDw — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 30, 2023

كما ستقوم بي إن سبورتس الإخبارية ببث القرعة عبر “يوتيوب” مجانا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرر أيضا نقل مراسم القرعة من خلال منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي.

ما الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024؟

ستكون إسبانيا صاحبة أكثر عدد من الأندية المشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، فبجانب أنديتها الـ4 التي تشارك بشكل مباشر، ضمن إشبيلية بطل الدوري الأوروبي مقعدا إضافيا.

وحسب قواعد البطولة تحصد الدوريات الـ4 الكبرى (الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي) 4 مقاعد مباشرة في دور المجموعات، مقابل مقعدين للدوري الفرنسي.

وبجانب ذلك يتم إضافة 4 مقاعد لأبطال الدوريات الهولندي والبرتغالي والنمساوي والصربي، فضلا عن الأندية المتأهلة عبر الملحق.

الأندية المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

إسبانيا

برشلونة

ريال مدريد

أتلتيكو مدريد

ريال سوسيداد

إشبيلية

إنجلترا

مانشستر سيتي

أرسنال

مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد

ألمانيا

بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند

لايبزيغ

أونيون برلين

إيطاليا

نابولي

لاتسيو

إنتر ميلان

ميلان

فرنسافرنسا

باريس سان جيرمان

لانس

البرتغال

بنفيكا

بورتو

براجا

هولندا

فاينورد

بي إس في آيندهوفن

النمسا

ريد بول سالزبورغ

اسكتلندا

سيلتيك

رينجرز

صربيا

النجم الأحمر

أوكرانيا

شاختار دونستيك

بلجيكا

رويال أنتويرب

سويسرا

يانج بويز

الدنمارك

كوبنهاجن

تركيا

غالطة سراي

آلية قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وحسب لائحة البطولة، فإنه يتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا إلى 4 تصنيفات.

ويُمنع في دور المجموعات أن يوجَد فريقان من الدولة نفسها في مجموعة واحدة.

ويتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل واحدة 4 فرق، واحدة من كل تصنيف.

تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 وحسب لوائح الاتحاد الأوروبي، سيتم تقسم الأندية الـ32 على 4 أوعية، بحيث يوجَد بطلا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال أفضل 6 دوريات في التصنيف الأول.

الوعاء الأول

مانشستر سيتي الإنجليزي

إشبيلية الإسباني

برشلونة الإسباني

نابولي الإيطالي

بايرن ميونخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

بنفيكا البرتغالي فينوورد الهولندي

الوعاء الثاني

ريال مدريد الإسباني

مانشستر يونايتد الإنجليزي

إنتر ميلان الإيطالي

بروسيا دورتموند الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني

لايبزغ الألماني

بورتو البرتغالي أرسنال الإنجليزي

الوعاء الثالث

شاختار دونستيك الأوكراني

ريد بول سالزبورغ النمساوي

رينجرز الاسكتلندي

ميلان الإيطالي

براجا البرتغالي

لاتسيو الإيطالي



النجم الأحمر الصربي

كوبنهاجن الدنماركي

الوعاء الرابع

يانج بويز السويسري

ريال سوسيداد الإسباني

غالطة سراي التركي

سيلتك الاسكتلندي

نيوكاسل الإنجليزي

يونيون برلين الألماني

رويال أنتويرب البلجيكي

لانس الفرنسي

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024

ستقام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024 في الربع الأخير من العام الجاري، حيث تبدأ في شهر سبتمبر، وتنتهي في ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر 2023

الجولة الثانية: 3–4 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر 2023

الجولة الرابعة: 7–8 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر 2023