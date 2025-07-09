فيلم براد بيت “إف 1 ذاموفي” يصبح مصيدة لهجمات احتيال

ساهم نجاح فيلم F1 وشعبية أبطاله بانتشار موجة من عمليات الاحتيال تستهدف الأشخاص الذين يحاولون مشاهدة الفيلم مجانًا عبر الإنترنت ويقعون ضحايا مواقع مشبوهة يستخدم المحتالون فيها أساليب وحيل عديدة للسرقة مثل وعود كاذبة لمشاهدة بث الفيلم مجاناً، وعروض مزيفة للفوز بنماذج سيارات سباق ضمن حملة McMenu المشتركة بين ماكدونالدز وآبل. تعتمد واحدة من المخططات المخادعة على إغراء المستخدمين بـ «اشتراك مجاني» مزعوم لمشاهدة الفيلم الجديد على الإنترنت. ويتضمن الموقع المزيف تصميماً داكناً جذاباً ونافذة عرض فيديو كبيرة تعرض صورة براد بيت من المواد الدعائية الرسمية. وللمشاهدة المجانية المزعومة، يتم توجيه المستخدمين لتفعيل حساب مجاني. وأثناء التسجيل، يطلب المجرمون السيبرانيون ربط بطاقة بنكية – ليقوموا لاحقاً بسرقة كل الأموال المتوفرة فيها. ولا يتم أبداً توفير الوصول الموعود للفيلم.

وتوضح أولغا ألتوخوفا، خبيرة الأمن لدى كاسبرسكي: «احرص دائماً على فحص عنوان الموقع لضمان سلامتك – يلجأ المخادعون عادةً لاستخدام أسماء مشابهة للمواقع المشروعة لخداع الضحايا. ولا تقم بالضغط على الروابط المريبة؛ بل قم بكتابة عنوان الموقع الإلكتروني يدوياً في شريط البحث. واحذر كذلك من العروض المبالغ فيها – فهي عادةً ما تكون خادعة. وعند إجراء المدفوعات الإلكترونية، يفضل استخدام بطاقات افتراضية بسقف محدد للمصروفات.»

وفي عملية احتيال أخرى، يستغل المهاجمون التعاون بين آبل وماكدونالدز: حيث يمكن للمعجبين في دول محددة شراء وجبة كومبو بطابع الفورمولا 1 للحصول على ألعاب خاصة – نماذج مصغرة لسيارات سباق «F1».

استغل المجرمون السيبرانيون شهرة «F1» بإطلاق موقع مزيف يعد بتقديم تلك النماذج المصغرة مجاناً مقابل المشاركة في مسابقة عن الفيلم. يدّعي المجرمون السيبرانيون أن المستخدمين سيدفعون رسوم التوصيل فقط بعد إتمام المسابقة – لكن في تلك اللحظة تتم سرقة معلومات الدفع والبيانات الشخصية المُخصصة «للشحن». ويمكن استخدام هذه المعلومات لاحقاً في هجمات هندسة اجتماعية أو بيعها على الإنترنت المظلم.

اكتشف خبراء كاسبرسكي الموقع حالياً باللغة البرتغالية فقط، لكن مع الإقبال العالمي على الفيلم وشغف جامعي المقتنيات عالمياً، قد يمتد هذا المخطط الاحتيالي بسرعة لمناطق أخرى.