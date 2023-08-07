فنادق دبي تتجاوز مستويات ما قبل وباء كورونا

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن «دبي للاقتصاد والسياحة» بشأن أداء القطاع السياحي خلال النصف الأول من 2023، أن فنادق دبي حققت خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشرات الضيافة، تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة؛ حيث وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78 في المئة، والتي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2 في المئة مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019. كما أدّت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة؛ إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشآت فندقية، و148689 غرفة فندقية، مقارنة بـ 714 منشأة فندقية، و118345 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13 في المئة في عدد الفنادق، و26 في المئة في عدد الغرف الفندقية.

ويقضي الزوار فترات أطول في فنادق دبي؛ حيث بلغ متوسط مدة الإقامة 3.9 ليلة، مقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من 2019 والتي كانت 3.5 ليلة. في حين بلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ابتداء من كانون الثاني / يناير 2023 نحو 20.73 مليون ليلة، بمعدل نمو بلغت نسبته 12 في المئة، وبزيادة نسبتها 32 في المئة، مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2019.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر الغرفة 534 درهماً، متجاوزاً بذلك متوسط سعر الغرفة في النصف الأول من عام 2019، والتي بلغت 444 درهماً وهو ما يعادل زيادة قدرها 20 في المئة. كما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة بنسبة 24 في المئة، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من فترة ما قبل الجائحة لعام 2019، وسجلت 415 درهماً في النصف الأول من عام 2023 مقابل 336 درهماً للفترة ذاتها من عام 2019.

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