فلاي آرنا تطلق رحلات جديدة بين الكويت ويريفان

أعلنت شركة فلاي آرنا، شركة الطيران الوطنية الأرمنية، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين الكويت ويريفان ابتداءً من يوم 22 يونيو/حزيران 2023.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، ستربط الخدمة الجديدة المباشرة بين كل من مطار الكويت الدولي ومطار زفارتنوتس الدولي بمعدل رحلتين أسبوعياً، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مميزة بين المدينتين.

جدول الرحلات من وإلى الكويت، اعتباراً من 22 يونيو/حزيران 2023 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

وقالت غايان أنطونيان، المتحدثة باسم فلاي آرنا “يسعدنا إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين أرمينيا والكويت والتى تعزز من خيارات السفر الجوي بين المدينتين من خلال خدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة. وتؤكد إضافة الخدمة الجديدة التزام فلاي آرنا بمواصلة تزويد عملاءنا بخدمات سفر مميزة فضلا ًعن دعم التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين”.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الكويت ويريفان عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة “فلاي آرنا” أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتقدم “فلاي آرنا” تجربة سفر مريحة ومميزة لعملاءها من خلال توفير مساحة أكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية اخرى. كما تم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة “سكاي تايم”، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين أيضاً الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة “سكاي كافيه”.

وبحسب مصدر في وزارة الخارجية الأرمنية، فإن أكبر جالية أرمنية في دول الخليج العربي تعيش في دولة الكويت.