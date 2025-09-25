فصل المياه للعدادات غير الموثقة في السعودية

دعت شركة المياه الوطنية السعودية، المملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، ملاك ومستفيدي عدادات المياه غير الموثقة في المملكة إلى ضرورة توثيق العدادات عبر قنواتها الرقمية قبل 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لأنه سيتم فصل الخدمة تلقائياً بشكل نهائي. وقالت الشركة التي تعمل تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إن ذلك يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي والتي أطلقت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024. ويضمن التوثيق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة.وأوضحت في بيان أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، كما يمكن تلقائياً للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه. وأضافت أنها سخرت كل قنواتها الرسمية لتنفيذ طلبات توثيق عدادات المياه، مؤكدة أنها خصصت صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي تتضمن دليلاً إرشادياً وإجابات الاستفسارات الشائعة حول توثيق عدادات خدمة المياه. ​

وكانت شركة المياه الوطنية أكدت في أواخر 2024 أن مبادرة توثيق عدادات المياه تتميز بضمان ارتباطها بالمستفيد الفعلي سواء كان مالكاً أو مستأجراً وتحفظ حقوقه، وتساعده على إدارة جميع الخدمات المرتبطة بحسابه، بالإضافة إلى أنها تسهم في استمرارية الخدمات المقدمة إليه، وتمكين الشركة من التواصل المباشر معه، وإرسال الإشعارات المرتبطة بحسابه.

ويمكن توثيق العداد بسهولة من خلال تسجيل الدخول عبر تطبيق المياه الوطنية أو الفرع الإلكتروني، ثم اختيار الحساب أو الحسابات المطلوب توثيقها، وتحديد العلاقة الحالية التي تربط العميل بالحساب، سواء كان مالكاً أو مستفيداً، وفي حال لم يكن الحساب مضافاً، فيمكن لصاحب العقار إضافة عداده وتحديد العلاقة الحالية التي تربطه به بخطوات بسيطة، مشيرة إلى أنه إذا كان الحساب ظاهراً لدى المستفيد ويستطيع رؤية بياناته فيعد موثقاً، وإذا كان الحساب الموجود ليس للعميل علاقة به فيتم تحديد خيار “لا يخصني”.

وقالت الشركة حينها أيضاً “إن توثيق عداد خدمة المياه يضمن حقوق الجميع سواء مُلاك أو مستأجرون، وأنه بعد انتهاء أو إنهاء عقد إيجار العقارات التي لديها عدادات مستقلة يعود عداد المياه باسم المالك، أما مالك العقار في وحدات سكنية متعددة فيجب على الملاك تكوين اتحاد ملاك وتعيين ممثل يقوم بتوثيق العداد”. مبينةً أنه في حال كان هناك مجموعة من المستأجرين في عقار واحد بعداد مشترك، يبقى العداد مرتبطاً بمالك العقار، وإذا كان العداد باسم شخص متوفى يجب على الوكيل الشرعي للورثة توثيق العداد عن طريق إضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.

وأوضحت الشركة أنه في حال كان طلب التوثيق لمستأجر في عقار بعداد مستقل فيتم توثيقه في منصة إيجار، مؤكدةً أن العداد سيعود باسم المالك تلقائيًا بعد انتهاء عقد الإيجار، مشيرةً إلى أن المستندات المطلوبة لعملية التوثيق من ملاك العقارات إثبات ملكية العقار.

وأضافت أن عدم توثيق العدادات سيؤثر في استمرارية الخدمة المقدمة للمستفيد، كما أن إجراء التوثيق سيكون إلزامياً للعقارات المستأجرة، مؤكدة أن توثيق العداد وربطه بالمستفيد من شأنه القضاء على النزاعات المالية بين الملاك والمستأجرين”.

ونوهت الشركة بأن جميع قنواتها الرسمية جاهزة لخدمة العملاء على مدار الساعة، ومساعدتهم في عملية توثيق عدادات المياه سواءً من خلال تطبيقها أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).