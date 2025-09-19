صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة أغلبية في إم بي سي بـ 7.5 مليار ريال

أتم صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة تاريخية بالاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة “إم بي سي” (MBC)، أكبر مجموعة إعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الإعلام والترفيه في المملكة. بلغت قيمة الصفقة 7.5 مليار ريال سعودي، ما يؤكد التزام الصندوق بدعم نمو المحتوى الإعلامي المحلي ورفع قدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتمت عملية الاستحواذ على كامل حصة شركة “الاستدامة القابضة” في مجموعة “إم بي سي”، والتي تبلغ 54% من رأس مال المجموعة. هذا التغيير الجوهري في هيكل الملكية يأتي بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. الجدير بالذكر أن شركة “الاستدامة القابضة” مملوكة بالكامل لوزارة المالية السعودية، مما يجعل هذه الصفقة تحولاً استراتيجياً في مسار المجموعة الإعلامية من جهة، وتأكيداً على الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وقد جرت الصفقة ببيع 179.5 مليون سهم من قبل “الاستدامة القابضة” إلى الصندوق، بسعر 41.6 ريال للسهم الواحد، لتبلغ القيمة الإجمالية 7.47 مليار ريال (تم تقريب الرقم إلى 7.5 مليار). بينما احتفظ المساهمون الآخرون بحصتهم المتبقية، وعلى رأسهم مؤسس المجموعة، وليد آل إبراهيم، الذي لا يزال يمتلك نحو 36% من رأس المال، مما يشير إلى استمرارية الخبرة الإدارية للمجموعة مع دخول شريك استراتيجي ضخم.

يُعتبر هذا الاستحواذ حجر زاوية في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز حضوره في القطاعات الحيوية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها قطاع الإعلام والترفيه. ويهدف الصندوق من خلال هذه الخطوة إلى تمكين “إم بي سي” من التوسع في مجالات جديدة، وتطوير استثماراتها في المنصات الرقمية والمحتوى المحلي عالي الجودة. من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي كبير على نشاط المجموعة، ليس فقط من حيث التمويل المتاح، بل أيضاً من خلال تعزيز قدرتها على خلق محتوى إبداعي يواكب التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي. كما ستتيح هذه الشراكة فرصاً غير مسبوقة لتوظيف الكفاءات المحلية وتطوير صناعة إعلامية مستدامة، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي للمملكة.

يذكر أن مجموعة “إم بي سي” تأسست عام 1991 في لندن وأطلقت وقتها أول قناة فضائية عربية خاصة عبر الأقمار الصناعية وأسسها وليد آل إبراهيم، الذي يمتلك حصة قدرها 36%.