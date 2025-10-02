فرصة استثمارية لنهل الرمال في السعودية

طرحت الهيئة العامة للطرق السعودية، حديثاً، فرصة استثمارية جديدة لنهل الرمال على حرم طريق الهفوف – العقير – العيون، بكمّية إجمالية تُقدّر بأربعة ملايين متر مكعب من الرمال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا الطرح يأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق التكامل بين كفاءة الإنفاق، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية البيئة، وانطلاقاً من النجاحات السابقة لعمليات نهل الرمال التي أسهمت في تحسين مستوى الصيانة، وتقليل المخاطر التشغيلية.

وأوضحت الهيئة أن كراسة المشروع متاحة للحصول عليها وتسليمها عبر البريد الإلكتروني المخصص ([email protected])، مبينة أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، وسيتم فتح المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م.

وجاء هذا الإجراء ضمن أهداف الهيئة لتمكين القطاع الخاص من خلال تنظيم عمليات نهل الرمال؛ بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين الرؤية لمستخدمي الطريق، وتحقيق عوائد استثمارية، إضافة إلى حماية حرم الطريق من الأضرار الناتجة عن تراكم الرمال.

وأكَّدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.