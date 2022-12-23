عقوبات على الشيف نصرت بعد أن حمل كأس العالم وقبّله والفيفا يفتح تحقيقا

منع المشرفون على بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم الشيف التركي نصرت جوكتشه، المشهور بلقب “شيف الملح – Salt Bae” من حضور المباراة النهائية، بعد موجة الاستياء العارمة التي لحقت بالتصرفات المثيرة للجدل التي قام بها خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الحساب الرسمي للبطولة في تغريدة على حسابه في تويتر:

“تم منع سولت بايي من المشاركة في نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2023”.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final — U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022

ماذا فعل الشيف نصرت في قطر؟

نزل الشيف نصرت إلى أرض الملعب في خرق واضح وصريح لقوانين وقواعد الفيفا خلال التتويج

سحب الكأس الذهبية من لاعبي الأرجنتين

لمس وقبل الكأس رغم أن قانون الفيفا يمنع أي أحد غير اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري المسجلين في لائحة الاتحاد الدولي من القيام بذلك.

تصور مع الكأس

أزعج اللاعبين من خلال الإصرار على التقاط الصور معهم

ووفقًا لقواعد الفيفا، يمكن فقط للفائزين بالبطولة ومسؤولي الفيفا ومجموعة مختارة من رؤساء الدول حمل الكأس.

وظهر كابتن منتخب الأرجنتين الأسطورة ليونيل ميسي، وهو يتجاهل طلب نصرت لالتقاط صورة معه، لكن الأخير وضع يده على كتف “أفضل لاعب في المونديال” وشده للخلف فما كان منه إلا أن رضخ وتصور معه.

وقال مسؤول في الفيفا، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنه:

“تم فتح تحقيق لتحديد كيفية دخول بعض الأشخاص إلى الميدان دون إذن بعد حفل توزيع الجوائز. وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة نتيجة التحقيق”.

ويمتلك جوكتشه سلسلة مطاعم فاخرة في تركيا والولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى، وذاع صيته بسبب أسلوبه في تحضير اللحوم وتوابلها، وجذب إلى مطعمه العديد من مشاهير السياسة والرياضة والفن.

ودافع نصرت عن نفسه، بنشر صور تجمعه مع ميسي تعود لعام 2018 في مطعمه بدبي ومقطع فيديو على يظهر مهاراته في تقطيع اللحم أمام ميسي والنجم الفرنسي بول بوجبا وكتب تحته: “حتى ميسي يعرف طريقة سولت باي”.