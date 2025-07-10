طيران الإمارات ستعتمد الدفع بالعملات المشفرة العام المقبل بموجب مذكرة تفاهم

وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع كريبتو Crypto.com لاستكشاف سبل دمج خدمة كريبتو باي في أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال، ومن المتوقع أن يدخل هذا التكامل حيز التنفيذ العام المقبل. وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع مذكرة التفاهم والتي وقعها عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ومحمد الحكيم، رئيس عمليات Crypto.com في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات. تهدف هذه الشراكة إلى تلبية التفضيلات المتغيرة للعملاء واجتذاب شرائح العملاء الأصغر سنًا والمهتمين بالتقنيات الحديثة. كما تتماشى هذه الخطوة مع رؤية دبي لتكون رائدة في الابتكار المالي العالمي، وتوفر مرونة وخيارات أكبر لعملاء طيران الإمارات. بالإضافة إلى دمج خيار الدفع، ستعمل طيران الإمارات و Crypto.com على استكشاف حملات تسويقية لتعزيز الوعي بهذا الحل الجديد وتشجيع اعتماده. تأتي هذه الشراكة في إطار ترسيخ دبي لمكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة، مدعومة بإطار تنظيمي متطور. وتأتي أحدث شراكة تبرمها مجموعة طيران الإمارات في الوقت الذي ترسخ فيه دبي مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة، مدعومة بنظام بيئي قوي وإطار تنظيمي متطور مصمم لتعزيز الابتكار مع ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي. وقد بدأ عدد متنام من المؤسسات في دبي بالفعل في قبول العملات المشفرة كشكل من أشكال دفع قيمة المشتريات ضمن قطاعات متنوعة تتراوح بين قطاع العقارات إلى شركات الاتصالات الكبرى

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