طيران أديل تقدم تذاكر بـ 95 ريالًا سعوديًا احتفالاً بالذكرى 95 في اليوم الوطني السعودي

تحتفل شركة طيران أديل باليوم الوطني السعودي من خلال مجموعة من العروض الحصرية والأنشطة الاحتفالية التي تحتضن القيم الرمزية للمملكة. وبمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية، تحتفل طيران أديل الطيران الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة بهذه المناسبة يوم 23 سبتمبر، والتي تتم عامها الثامن في اليوم الوطني، حيث تجمع بين التقاليد والكرم والضيافة والفخر والأجواء الاحتفالية. تقدم طيران أديل أسعارًا ترويجية لرحلات الذهاب فقط ابتداءً من 95 ريالًا سعوديًا عبر شبكتها المحلية و195 ريالًا سعوديًا للرحلات الدولية وتمتد الفترة الترويجية حتى 1 أكتوبر2025 – تطبق الشروط والأحكام. هذه الأسعار الخاصة يمكن حجزها عبر تطبيق flyadeal أو الموقع الإلكتروني www.flyadeal.com ومن خلال وكلاء السفر.

تمتد صلاحية فترة السفر لفترة ستة أشهر بين 24 سبتمبر 2025 و28 مارس 2026. وبالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أعضاء برنامج الفرسان من حصولهم على 95% من أميال مكافآت الفرسان الإضافية عند شراء فئة فلاي ماكس وفلاي بلس حتى 25 سبتمبر لفترة السفر تصل الى 28 فبراير 2026 . تتضمن احتفالات اليوم الوطني مشاركة طيران أديل بطائرة إيرباص A320neo مع شركات طيران سعودية اخرى لتشكيل عروض جوية في سماء جدة والرياض. وسيتم تشغيل مقطوعة موسيقية خاصة، وهي اعادة تسجيل نسخة من النشيد الوطني بلمسة طيران أديل، تستخدم كموسيقى صعود الطائرة على متن جميع رحلاتها والتي يزيد عددها عن 200 رحلة يومياً وخلال الإجازة الرسمية.

وكُلِّف الموسيقار الشهير رئاب أحمد، قائد الأوركسترا الوطنية السعودية والمعروف بجهوده في مد جسور التواصل بين الثقافات عبر الموسيقى، من قِبل طيران أديل لإبداع قطعة موسيقية تُعيد تقديم النشيد الوطني بأسلوب عصري فريد وطاقة متجددة. يُعدّ رئاب أحمد شخصية بارزة في المشهد الموسيقي بالمملكة، حيث يُسهم في التحول الثقافي للوطن ضمن رؤية 2030. وقد تم إطلاق هذا العمل الموسيقي، الذي يضم تشكيلة من الآلات السعودية، على متن رحلة حصرية لأكثر من 120 موظفًا من جدة إلى أبها، عاصمة منطقة عسير الجبلية جنوب غرب المملكة، وذلك قبل حلول اليوم الوطني. بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة عسير، سيرت شركة طيران أديل رحلة إلى المنطقة المعروفة بمناخها المعتدل ومناظرها الطبيعية الخضراء على ارتفاع يزيد عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، وذلك كلفتة شكر لموظفيها لتمكينهم من المشاركة في الأجواء الاحتفالية قبل العطلة الوطنية المقبلة. قال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل: “يُتوقع أن يكون اليوم الوطني كل عام يومًا للفرح والسعادة لدى المقيمين والوافدين في جميع أنحاء المملكة. هذه المناسبة تصادف عيد ميلادنا الثامن أيضًا! لقد مرّت ثماني سنوات على انطلاق أولى رحلاتنا من جدة إلى الرياض، ونحن نحتفل بهذه الذكرى مع موظفينا، ضيوفنا وشركائنا. “ومن خلال شراكات مثل هيئة تطوير منطقة عسير، التي تسعى لترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية ومستدامة. ننشر رسالة الفخر والكرم والضيافة والاستكشاف- وهي قيم متجذرة في التقاليد السعودية والتي ندمجها حقًا في طيران أديل يوميًا داخل مؤسستنا ونشاركها في روح الاحتفال باليوم الوطني.” بالتزامن مع إطلاق هيئة تطوير عسير هويتها السياحية الجديدة (اكتشف عسير)، استضافت الهيئة موظفي طيران أديل في رحلة استثنائية للاستمتاع بالمأكولات المحلية وجولة في المناظر الطبيعية الخلابة التي تعكس التراث الأصيل للمنطقة. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود قطاع الطيران الوطني لدعم رؤية 2030، من خلال إتاحة الفرصة للجميع لاكتشاف وجهات سياحية فريدة مثل عسير ومختلف مناطق المملكة، وتفعيل دورها كجزء أساسي من جاذبيتها السياحية.

يذكر أن شركة طيران أديل تدير حالياً أسطولاً مكوناً من 40 طائرة من قواعد في الرياض وجدة والدمام إلى أكثر من 30 وجهة موسمية وعلى مدار العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا. وبحلول عام 2030، وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، تتوقع شركة طيران أديل مضاعفة شبكتها ثلاث أضعاف إلى أكثر من 100 وجهة وأكثر من 100 طائرة.