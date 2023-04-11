طعن إمام مسجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

أصيب إمام مسجد في نيوجيرسي بجروح خطيرة خلال هجوم بسكين في وقت مبكر من صباح الأحد على يد مشتبه به انضم إلى حوالي 200 مصلي لأداء صلاة الفجر.

وقال ممثلو الادعاء في باترسون بنيوجيرسي إن الضحية ، الإمام سيد النقيب ، 65 عامًا ، من مسجد عمر 501 شارع جيتي ، تعرض لهجوم من قبل مشتبه به ركع مع مصلين آخرين أثناء الصلاة في المسجد.

ونُقل الإمام على الفور إلى المركز الطبي بجامعة القديس يوسف في باترسون لتلقي العلاج من إصابات “غير مميتة”. وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه به تم تقييده على الفور في المسجد.

تم التعرف عليه على أنه سيريف زوربا البالغ من العمر 32 عامًا. قال المصلون إن زوربا ذهب إلى المسجد عدة مرات لكنه لم يكن عضوًا فيه.

وهرع زوربا إلى الإمام النقيب بينما كان يأم الصلاة في حوالي الساعة 5:37 صباحًا، بعد طعن الإمام النقيب عدة مرات ، استدار زوربا للفرار بالركض بين المصلين الذين قالت الشرطة إنهم أمسكوا به فورًا واحتجزوه حتى وصول الشرطة.

وقالت مدعية مقاطعة باسيك كاميليا م. فالديس: “عند وصول ضباط الشرطة وجدوا مشتبهًا يبلغ من العمر 32 عامًا داخل المسجد تم إخضاعه من قبل المصلين”.

An imam of a mosque was stabbed in the back while he was prostrating while performing the Fajr prayer at the Omar Ibn Al-Khattab Mosque, in the #US state of #NewJerseypic.twitter.com/b3RXNK7rPV — Majeed (@mjeed_alharbi87) April 10, 2023