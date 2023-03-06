طرح مساحات تأجيرية لمحلات تجارية في المشاعر المقدسة

طرحت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، مساحات تأجيريه لعدد من المحلات التجارية بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات بمحطة كدانة بمشعر منى.

ويأتي تأجير المساحات بغرض رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، وذلك لتحقيق الراحة لضيوف الرحمن والمعتمرين، وسعياً لاستدامتها على مدار العام.

وأوضحت كدانة للمؤسسات والشركات ورواد الأعمال، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن آخر موعد لتقديم الملفات سيكون يوم الخميس المقبل 2023/03/09، موضحة أن استقبال الاستفسارات والتواصل يكون عبر البريد الإلكتروني: FWKHUJA@Kidana.com.sa.

وكانت شركة كدانة للتنمية والتطوير أطلقت، في 1 أبريل/نيسان 2022، مشروع “محطة كدانة” في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات، بمساحة إجمالية تبلغ 10,755 م2، وتضم 2000 موقف تقريباً لاستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة.

وتتميز المحطة بسرعة حركة الحافلات إذ لا يزيد معدل الانتظار عن دقيقة واحدة، لاحتوائها على مواقف عامة ومنطقة مخصصة للتنزيل والتحميل للحافلات والسيارات الصغيرة، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة، كما تضم عدداً من الخدمات العامة كمراكز التموينات وصوالين الحلاقة ومقاهي، و”أكشاك” لبيع المأكولات السريعة والشعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز للإرشاد والتوجيه، ودورات مياه.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات المحطة لاستقبال المعتمرين والمصلين القادمين من وإلى الحرم المكي الشريف، على مدار العام، العمل على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة الحركة.

وكانت محطة كدانة أدرجت في تطبيق “اعتمرنا” وتطبيقات أخرى لخدمة الزوار والمعتمرين، تحت مسمى محطة كدانة بدلاً من موقف الجمرات.