يترقب كثير من المشاهدين برنامج الكاميرا الخفية الشهير للنجم المصري رامز جلال الذي سيبدأ عرضه في أول ايام شهر رمضان 2023 باسم رامز نيفر إند (Ramez never ends) ليكون كالعادة أقوى المقالب وأشهرها في العالم العربي.

ونشر رامز جلال صورة العمل التلفزيوني الذي سيعرض على قناة (mbc مصر) دون أن يذكر أي تفاصيل تتعلق بالمشروع الجديد الذي يقدّم برعاية الهيئة العامة للترفيه وجرى تصويره في المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخ البرنامج الذي بدأ في العام 2011.

وضمن برومو البرنامج السنوي، الذي يحظى بشعبية واسعة، يظهر رامز جلال في الإعلان وهو يمتطي ثوراً كأنه يجري في صحراء، ويحمل في يده فانوس رمضان الشهير.

ويسود الغموض، كالعادة، طبيعة برنامج المقالب الذي يتولاه رامز جلال ويمنع فريق العمل تسريب أي معلومات حوله. مع العلم أن غالبية النجوم المصريين يكشفون قبل انطلاق شهر الصيام عن مشاركتهم في البرنامج، وأحياناً يتم التطرق إلى المبلغ المالي الذي تقاضوه مقابل مشاركتهم في العمل التلفزيوني.

وكشفت تقارير قائمة بنحو 24 شخصية يستضيفهم رامز جلال في برنامجه “رامز نيفر إند” تضم مجموعة من الفنانين ولاعبي كرة القدم والإعلاميين، وهم بحسب موقع “مصراوي” كل من:

لاعبو كرة القدم

1- كريستيانو رونالدو

2- محمود كهرباء

3- أحمد عبد القادر

4- إمام عاشور

5- أحمد فتوح

6- الحكم إبراهيم نور الدين

7- لاعب الأهلي السابق مصطفى يونس

الفنانون

8- أحمد السقا

9- محمد رمضان

10- مصطفى كامل

11- ويجز

12- حمو بيكا

13- ياسمين عز

14- نسرين أمين

15- رامي صبري

16- أسماء جلال

17- مصطفى خاطر

18- ليلى أحمد زاهر

19- شيرين عبد الوهاب

20- هنا الزاهد

21- حلا شيحا

22- فيفي عبده

23- رنا رئيس

24- محمد ممدوح (تايسون)

موعد عرض مقلب رامز جلال

ويُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان (رامز نيفر إند) بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر، والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وهو نفس الموعد الذي يُعرض فيه مقلب رامز جلال كل عام خلال شهر رمضان.

وتدور فكرة مقلب برنامج (رامز نيفر إندز) الجديد حول أخذ الضحية إلى تناول الطعام في مطعم معلق في الهواء ويسقط المطعم بمن فيه في منطقة صحراوية وتبدأ الأحداث المخيفة للضحية كالعادة.