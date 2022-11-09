ضبط متورطين بتبادل إطلاق نار في العاصمة السعودية الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن القبض على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة بعد تداول مقاطع فيديو إطلاق النار وحرق السيارة الفارهة وإصابة شخصين، والسبب خلاف في تجارة المخدرات.

وكانت لقطات فيديو قد انتشرت على الشبكات الاجتماعية وتظهر تبادل إطلاق نار وإحراق سيارة مرسيدس.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، قد أشار الأربعاء الماضي بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب قرابة مليوني قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتعاون مع الجهاز النظير في سلطنة عُمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تم ضبطها داخل شحنة مكائن حديدية في مستودع بمدينة الرياض، والقبض على مستقبليها وهم 9 متهمين، منهم ثلاثة مواطنين ومواطن خليجي ومقيم من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية ومقيمان من الجنسية الباكستانية بحسب وكالة الأنباء السعودية. وتم إيقاف جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.