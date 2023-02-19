رجح مسؤول في قطاع النفط العراقي، اليوم السبت، أن تصل مستويات صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي عند سقف 3.5 مليون برميل يومياً.

وقال عبد الباقي خلف مستشار وزارة النفط العراقية خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر النفط والغاز الثاني في العراق والذي يستمر يومين، بمشاركة عدد من الشركات النفطية الأجنبية “أن معدلات إنتاج النفط الخام العراقية تبلغ حالياً 4 ملايين و500ألف برميل يومياً”.

وأوضح خلف أن “أسعار النفط في السوق العالمية شهدت تقلبات جراء الأوضاع الدولية وعلينا توفير التمويل لدعم مشاريع الصناعة النفطية في البلاد”.

وأضاف أن العراق تمكن خلال السنوات الماضية من مضاعفه مستويات إنتاج النفط الخام والوصول إلى مستوى إنتاج بلغ حالياً 4.5 مليون برميل يومياً، فضلاً عن أن الحكومة تعتزم الشروع بتنفيذ الجولة الخامسة لتراخيص تطوير عدد من الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية الحدودية بالتعاون مع شركات أجنبية لدعم زيادة الانتاج.

وقال إن وزارة النفط تعمل وفق خطوات مدروسة في مجال إنتاج الغاز من خلال مشاريع عملاقة بالتعاون مع شركات عالمية أبرزها توتال الفرنسية فضلا عن مشاريع أخرى.

وأكد أن بلاده قطعت خطوات متقدمة في مجال بناء عدد من المصافي الجديدة لتكرير النفط الخام، أبرزها مصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً وكذلك في الديوانية وكركوك وميسان.

وأضاف أن وزارة النفط ستعمل على تحقيق إنتاج يصل إلى ستة ملايين برميل يومياً من النفط الخام في غضون سنوات في إطار خطة مستقبلية تهدف أيضاً إلى إيقاف حرق الغاز بشكل كامل في غضون العام 2026.

وسيناقش المؤتمر الثاني للنفط والغاز في العراق على مدى يومين عدداً من البحوث والدراسات في مجال النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية وإنتاج الطاقة وتحويل مشاريع الطاقة.

ويشارك في المؤتمر الثاني للنفط والغاز في العراق كبرى الشركات المحلية والاجنبية في مجال النفط والغاز، ودبلوماسيون عرب وأجانب يعملون في العراق.

وتستمر أعمال المؤتمر ليومين في بغداد، بمشاركة أكثر من 400 مندوب وممثل عن شركات محلية وأجنبية، أبرزها شركة بيكر هيوز وسكوب بتروليوم ولوك أويل وتوتال وكريسنت بتروليوم ووذرفورد، والعديد من الشركات العالمية والمحلية الاخرى الداعمين لهذا المؤتمر.

وكان رئيس شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) علاء الياسري أعلن في أواخر 2022 أن العراق يخطط لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً في 2027.

وتعد العراق –التي تنتج حالياً 4 ملايين و650 ألف برميل يومياً بحسب سومو- ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، ولها ثقلها الكبير في سوق الطاقة.