شاهد وصول أول دفعة من الفلل العائمة لجزيرة شيبارة

كشفت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عن استقبال أولى دفعة من الفلل العامة لجزيرة شيبارة؛ حيث وصلت إلى ميناء ينبع تمهيداً لنقلها.

وقالت الشركة في تغريدة على “تويتر”: “ثوان تخطف الأنفاس للحظة وصول فلل جزيرة شيبارة العائمة.. نقود بريادتنا مستقبل السياحة السعودية لتصبح رؤيتنا واقعاً”.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، أعلن في آب/أغسطس الماضي عن تطورات عملية تصنيع الأجرام الفولاذية المصقولة لفلل جزيرة شيبارة، واقتراب تجهيزها بشكل كامل من قبل الشركة المصنعة لها في الإمارات.

وأشار باغانو إلى أن الفلل العائمة سيتم افتتاحها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فيما تعد جزيرة شيبارة غنية بالشعب المرجانية، وتمتد على طول 40 متراً بالقرب من الشاطئ.

ثوانٍ تخطف الأنفاس للحظة وصول فلل #جزيرة_شيبارة العائمة..نقود بريادتنا مستقبل السياحة السعودية لتُصبح رؤيتنا واقعًا. pic.twitter.com/vaQa9Ex3mz — البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR) January 4, 2023

وتم تصميم الفلل بأعلى المعايير العالمية في مجال التصميم المعماري في المنطقة، حيث تم تعيين شركة “كيلا ديزاين” ومقرها في دبي، لتصميمها، واعتمد تصميم تلك الفلل على البيئة الطبيعية.

ويستخدم الفولاذ المصقول الذي يعكس الماء والسماء في صناعة الفلل العائمة، ويعد أفضل جزء من المشروع الشعاب المرجانية التي بالأسفل.

تقع جزيرة شيبارة في الجنوب الشرقي من الأرخبيل البحري، وتحظى بمكانة متميزة كونها غنية وجود شعاب مرجانية تمتد على طول 30 إلى 40 متراً بالقرب من الشاطئ، مما يجعلها موقع الغوص الأمثل.

The year 2023 is a big year for #RedSeaGlobal as we look forward to welcoming you all to the first phase of @VisitRedSea soon! pic.twitter.com/ud5noFA3cd — Red Sea Global (@RedSeaGlobal) January 5, 2023