شاهد فيديو ليفربول يستعيد أنفاسه ويهزم نيوكاسل بهدفين بلا رد للمرة الثانية

هزم ليفربول منافسه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم للمرة الثانية بعد لقاء أغسطس الماضي وذلك بفوزه 2- صفر في سانت جيمس بارك بفضل هدفي داروين نونيز وكودي جاكبو ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الخسارة الثانية فقط لنيوكاسل جاءت من فريق ليفربول قوية بأحرازه هدفين مبكرين، قبل أن يتعرض نيك بوب حارس نيوكاسل للطرد في الدقيقة 22.



تمكن نونيز من افتتاح التسجيل باستقباله تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد، وسدد بقوة داخل الشباك في الدقيقة العاشرة. وظهرت براعة محمد صلاح حين أهدى جاكبو تمريرة ذكية ليحرز الهدف الثاني بعد سبع دقائق، وصنع بذلك محمد صلاح الهدف الثاني الذي سجله زميله كودي جاكبو لينال إشادة مشجعي النادي. وشهدت المباراة حادثة فريدة نوعا ما وهي قيام حارس نيوكاسل بالإمساك بالكرة خارج منطقة الجزاء لمنع انفراد محمد صلاح بالمرمى من تمريرة تلقاها، وجرى طرد الحارس بسبب ذلك.

GOAL Newcastle 0-2 Liverpool (17 mins)



A flying start for Liverpool! Mohamed Salah plays a brilliant pass through to Cody Gakpo who doubles the visitors' lead#NEWLIV — Premier League (@premierleague) February 18, 2023



وتقدم بوب عن مرماه لإبعاد تمريرة طويلة من الحارس أليسون نحو صلاح، لكنه سقط أرضاً ثم أبعد الكرة بيده قبل اللاعب المصري، ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

وأهدر نيوكاسل أكثر من فرصة خطيرة ضاعت في تسرع مهاجمي فيما سددوا في العارضة كما تدخل الحارس أليسون لإبعاد أكثر من محاولة.

وحقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي، بعد أربع مباريات دون انتصار، ليصبح ثامناً برصيد 35 نقطة وبفارق ست نقاط عن نيوكاسل، كما يملك مباراة واحدة مؤجلة.

وتتلاشى بذلك آمال نيوكاسل في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لضربة، بعدما فاز مرة واحدة في آخر سبع مباريات بالدوري.