فريق التحرير by فريق التحرير

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شاهد توليد الفيديو من منصة الذكاء الاصطناعي مانوس

فريق التحرير by فريق التحرير

تقول الشركة إن مانوس سيُحوّل مانوس عباراتك إلى قصص كاملة، مُحبوكة ومتسلسلة وجاهزة للمشاهدة. بتلميح واحد، يُخطط مانوس لكل مشهد، ويُبدع الصور، ويُضفي الحيوية على رؤيتك. من إنشاء لوحة القصة إلى تصوّر المفهوم، تتحول أفكارك إلى فيديوهات حية في دقائق. وقالت الشركة إن الوصول المُبكر لهذه الميزة متاح للمشتركين و قريبًا للجميع!

ما هي منصة مانوس؟

يتميّز Manus AI، الذي طورته شركة مونيكا الصينية الناشئة، في مجال الذكاء الاصطناعي بمزايا فريدة تجعله يتفوق على منافسيه من خلالها. فهو يعمل بصورة مستقلة بعد تلقي الأوامر والتعليمات لتنفيذ مهام معقدة مثل إجراء ابحاث على أسواق الأسهم والعقارات وغيرها من التقارير المالية. ويكفي أن تفوضه لأداء المهمة وتتركه ليباشر بالتنفيذ من خلال مجموعة من الوكلاء

 أي أنه يعتمد نظامًا متعدد الوكلاء، حيث يتقاسم الوكلاء الفرعيون المتخصصون لمعالجة جوانب مختلفة من المشكلة. على سبيل المثال، قد يتولى أحد الوكلاء البحث على الويب، ويولد آخر الصور والمخططات أو حتى لأكواد البرمجية، ويدمج ثالث البيانات من أدوات خارجية. تُعزز هذه البنية الكفاءة والدقة والقدرة على تحليل وحل مهام سير العمل المعقدة متعددة الخطوات.

شفافية فورية

تتميز منصة مانوس بعرض نافذة باسم “كمبيوتر مانوس”، لتظهر فيه العمليات والإجراءات التي يتولى تنفيذها الذكاء الاصطناعي  أثناء تنفيذه للمهام. تجعل هذه الشفافية النظام متاحًا حتى للمستخدمين غير التقنيين، وتتيح التدخل عند الحاجة.و يمكن للمستخدمين مراقبة التقدم، ومراجعة الخطوات، والتحكم في حال وجود أي خطأ في أداء الوكيل.

تشير التقارير الأولية إلى أن نظام Manus AI يتفوق على منافسيه، مثل نموذج البحث العميق من OpenAI، في معيار GAIA، الذي يختبر حل المشكلات الواقعية وتنفيذ المهام متعددة الخطوات. وهذا يُبرز دقته وكفاءته الفائقة في السيناريوهات المعقدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...