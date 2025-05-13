فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مجانا للجميع، مانوس تفتح أداة الذكاء الاصطناعي الأقوى وتمنح رصيد مسبق

فتح مانوس منصة الذكاء الاصطناعي مجانا للجميع مع رصيد مسبق

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة مونيكا عن فتح مانوس منصة الذكاء الاصطناعي التي تعد الأقوى، للجميع ابتداءً من اليوم، وقالت إنها أصبحت متاحة للجميع دون الحاجة لقائمة انتظار – وستتيح مهمة يومية مجانية لجميع المستخدمين برصيد(300 نقطة مع مكافأة لمرة واحدة بقيمة 1000 نقطة من الرصيد لجميع المستخدمين، لتقدم قيمة أكبر ومرونة أفضل.

يتميز مانوس بأنه وكيل مستقل توكل له مهام معقدة ليتولى تنفيذها، ومثلا بعد طلب تصميم بناء يستوحي لمسات المصممة المعمارية الراحلة زها حديد، تصفح مانوس مئات المواقع لاستلهام تصاميم زها فيما قام بتنفيذ مهمة تقديم أكثر أوامر الذكاء الاصطناعي تقدما بتجميع تلك الأوامر وعرضها خلال دقائق (شاهد ذلك على الرابط هنا) فيما قدم بدقائق تقريرا مفصلا عن الاستثمار بالذهب في الفترة المقبلة (تخيل أنك مستثمر أو لديك مبلغ 5000 آلاف دولار مثلا، وتريد شراء الذهب غدا، لكنك تفضل الشراء بثقة- يعني اتخاذ قرار الشراء باستشارة الذكاء الاصطناعي ليقدر ذلك مع توقعاته لسعر الذهب بناء على الأوضاع الحالية في العالم، واستعان بطريقة منهجية بعشرات المصادر فيه لتقييم الأسعار- – شاهد فيديو البحث بالرابط).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...