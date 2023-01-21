شاهد تصميم منتجع أتلانتس ذا رويال الذي يفتتح اليوم في دبي

كشف منتجع أتلانتس ذا رويال، أحدث المنتجعات في دبي، عن تصاميمه المعمارية والداخلية التي تقدم مفهوماً جديداً للفخامة، حيث تولى فريق من كبار المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين العالميين، تصميم المنتجع بأسلوب يتخطى حدود الخيال.

ويهدف تصميم المنتجع، الذي يتكون من 43 طابقاً ويمتد على مساحة 406 آلاف متر مربع، للارتقاء بفنون الهندسة المعمارية المعاصرة. كما يتميز مبنى المنتجع الضخم بأبعاده الاستثنائية حيث يمتد على طول 500 متر وارتفاع 178 متر، بالإضافة إلى تفرّده بمفهوم الحديقة المعلّقة غير المسبوق. ويتربّع المنتجع على الهلال الخارجي لجزيرة النخلة، الموقع الذي يوفر إطلالتين مختلفتين على الواجهة البحرية، نحو الخليج العربي، وباتجاه البحيرة المحمية لجزيرة النخلة وأفق دبي الخلاب.

وتولى تصميم منتجع أتلانتس ذا رويال شركة كون بيدرسون فوكس أسوسيِتس، إحدى أبرز شركات الهندسة المعمارية في العالم. وتشتهر الشركة بتميزها وابتكاراتها العصرية وتصاميمها الإبداعية للعديد من المباني والوجهات الأيقوينية في مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزها حي هدسون ياردز في نيويورك، أكبر مشروع تطوير عقاري خاص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؛ وحي كوفنت جاردن، أحد أكثر المناطق ازدحاماً ومركزيةً في لندن. كما صممت الشركة ستّةً من بين أطول اثني عشر برجاً في العالم، وتتضمن مركز شانغهاي المالي العالمي، ومركز بينج آن المالي في شنجن في الصين، وبرج لوت العالمي في سيول في كوريا الجنوبية؛ إلى جانب عددٍ من أهم الفنادق المشهورة عالمياً، مثل فندق ماندارين أورينتال هونج كونج، وفندق روزوود هونج كونج على ميناء فيكتوريا، وفندق روزوود بانكوك. ويعكس تصميم منتجع أتلانتس ذا رويال الشكل الكلاسيكي لمنتجع أتلانتس النخلة، وهو المنتجع المجاور تابع لعلامة أتلانتس أيضاً، مع إضافة طابعٍ عصري ينسجم مع الهندسة المعمارية لأفق دبي. ويتخذ التصميم شكل مجموعة من الكتل، في إعادة تصورٍ للأبراج التقليدية المنحوتة، حيث تقدم كل منها تجربةً خاصة حسب الطلب. ويتألف المنتجع من ستة أبراج ترتبط بواسطة جسرٍ معلقٍ بطول 90 متر وعرض 33 متر، بالإضافة إلى وجود فتحاتٍ مُضيئة بين الكتل، والتي تجعل من المبنى معلماً مذهلاً ينير الأفق في الليل. ومنَحت شركة كون بيدرسون فوكس أسوسيِتس للمنتجع هويةً بصريةً تتسم بالبساطة والروعة في الوقت ذاته، حيث تستحضر القناطر الضخمة وأروقة القنوات المائية الرومانية التي تؤطر الشمس والسماء كجزء من التصميم.

وتولت مجموعة جي إيه التصميم الداخلي للمنتجع، وهي إحدى أشهر شركات التصميم الداخلي للمساكن والفنادق الفخمة، حيث صممت عدداً من أشهر الفنادق العالمية، مثل فندق دبليو شنغهاي وفندق كورينثيا لندن وفندق دبليو تايبيه وفندق بالاس هوتل طوكيو وفندق فرست هوتل مايفير المرتقب. واستوحت المجموعة تصاميم المنتجع الداخلية من العادات البدوية لسكان للصحراء العربية القدماء، والذين اشتهروا بالكرم وحسن الضيافة، واعتمادهم في ترحالهم لآلاف الأميال بين الكثبان الرملية على ينابيع المياه التي شكلت شريان الحياة في الصحراء. ولذلك يحتفي المنتجع بالمياه كتعبيرٍ عن تقدير البدو للينابيع النادرة في الصحراء، حيث يزخر بالعروض المائية إلى جانب المنحوتات واللوحات الملونة التي ترشد الضيوف لاكتشاف المنتجع المذهل. وتبرز من هذه الأعمال الفنية منحوتة قطرات، التي يبلغ طولها 11.5 متر وتقع في ردهة الاستقبال، حيث تجسّد أول قطرة مطر في الصحراء الجافة؛ فضلاً عن مصعدي ديليوج، التي تنقل الضيوف بين أقسام المنتجع وسط المياه المتدفقة. وتتميز تجهيزات الإضاءة في مناطق المصاعد بمحاكاتها للغيوم الماطرة بغزارة، بالإضافة إلى مئات من المصابيح المعلقة بدقة في أسقف ردهة الاستقبال لتحاكي شكل قطرة المطر.

ويتولى تصميم النوافير والمجسمات المائية في المنتجع شركة ويت، الأشهر عالمياً في تصميم العروض المائية الرائدة، والتي صممت أبرز مناطق الجذب السياحي حول العالم، مثل نوافير بيلاجيو ودوامة الأمطار إتش إس بي سي، التي حطمت أرقاماً قياسية في مطار جوهرة شانغي. وترافق العروض المائية الضيوف طوال سيرهم ضمن المحور الرئيسي للمنتجع، حيث توجههم منذ الخطوة الأولى، مروراً بشلال فاير فولس الرائع وانتهاءً بنافورة سكاي بليز التجربة المناخية المميزة. وتعكس هذه النوافير والعروض المائية أهمية المياه وتأثيرها على حياة الإنسان، وقدرتها على إبهاره بعظمتها أو بهدوئها أو بروعة تأملها. كما أنّ الجمع بين الماء والنار في العديد من العروض التي يحتضنها المنتجع يعتبر الأول من نوعه في العالم. وتتضمن العروض المائية: شلال فاير فولس، والذي يتألف من جدارين زجاجيين فائقي الانعكاس محاطَين بالمياه المتدفقة وتحتضنهما أعمدة نار قابلة للبرمجة؛ وعرض ديليوج، ويتكون من مصعدين زجاجيين أسطوانيي الشكل مغمورين بالمياه المتدفقة على طول ثلاثة طوابق؛ بالإضافة إلى سكاي بليز، نافورة المياه والنار التي يبلغ طولها 28 متراً، وتشمل عدداً كبيراً من التشكيلات المائية والرشقات النارية والأضواء والعروض الموسيقية.

واشتركت شركة إس كي إس ستوديو وشركة فورتي نورث في تصميم المناظر الطبيعية للمنتجع، والتي يزخر بها أتلانتس ذا رويال ليس فقط في أرضية المنتجع، بل على طول برجه أيضاً. وتبرز المساحات المظللة من خلال الطوابق العليا، وتأخذ هذه المساحات شكل أحواض السباحة المصاحبة للفلل وتحمل اسم سكاي Pool أو شكل الشرفات وتحمل اسم سكاي تيراس، لتوفّر مساحاتٍ تتميز بتهويتها من مياه المحيط او مياه أحواض السباحة، حيث يستطيع الضيوف الاستمتاع بالنسيم العليل ضمنها طوال مدة تتراوح بين ستة وعشرة أشهر من السنة. وتستلهم تصاميم مساحات الهواء الطلق من الفناءات المستعربة التقليدية، والتي كانت تُبرّد من خلال التظليل والنباتات والنوافير المزخرفة. كما تتميز جميع أحواض السباحة الطابقية بواجهاتها المصنوعة من الأكريليك، وتتيح للضيوف فرصة السباحة حتى الطابق 43 والاستمتاع بالهواء الطلق وتأمل الأفق الخلاب. وتقدم تجربةً استثنائية من خلال التواجد فوق الماء وتحته في آن واحد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيمس فون كليمبيرر، رئيس ومدير شؤون التصميم في شركة كون بيدرسون فوكس أسوسيِتس: “بدأت الفكرة في تصميم مشروع يتجاوز حدود الخيال، بهدف ابتكار معلم أيقوني مميز في دبي. وعندما أنظر إلى النتيجة الآن تذهلني جرأة المشروع بأكمله، وبالأخص الانتشار العمودي للتجارب الخارجية كمساحات الهواء الطلق وأحواض السباحة، ومجمل ميزات وتفاصيل التصميم الرائعة في كل زاوية من المنتجع. كما تبرز الحدائق المعلقة في السماء، والتي بدأت كأفكار تخيلية على الورق، وأصبحت الآن حقيقةً على ارتفاع مئات الأقدام فوق سطح الأرض”.

وبدوره، قال تيموثي كيلي، المدير العام لمنتجعات أتلانتس دبي: “يسعدنا الكشف عن التصاميم المذهلة لمنتجع أتلانتس ذا رويال، أحد أبرز الوجهات الترفيهية فائقة الفخامة في العالم. ويقدم المنتجع بتصاميمه المعمارية المبتكرة تجارب استثنائية، مع أبراجه الستة التي ترتبط بحوض سباحة يمتد على طول 90 قدم، مما يساهم في إضافة معلم جديد لأفق دبي ونخلته الرائعة. ويوفر المنتجع مجموعة مخصصة من التجارب الفريدة، من خلال مرافقه المتميزة مثل أحواض السباحة سكاي Pool ونافورة سكاي بليز التي تنفث النيران. ليتمكن الضيوف من عيش أجمل أوقات الترفيه التي لا يمكن نسيانها”.

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عروض ساحرة تدمج بين الماء والنار تشكل الطابع الحصري والمبتكر الذي أضفته شركة ويت على أجواء المنتجع المتفردة