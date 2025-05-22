شاهد التكسي الطائر فلاي ناو الذي سيحلق لتوصيلك إلى معرض إكسبو الرياض

تعتزم شركة “فلاي ناو” (FlyNow Aviation) إطلاق خدمة التكسي الطائر” في الرياض بحلول عام 2030، بالتزامن مع معرض “إكسبو”.

وصرحت إيفون وينتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، أن تكلفة الرحلة الواحدة على متن هذه “المروحية الإلكترونية” ذاتية القيادة ستبلغ حوالي 100 ريال سعودي.

وأضافت وينتر أن المروحية، التي تستوعب راكبًا واحدًا أو اثنين، تتمتع بمدى طيران يصل إلى 50 كيلومترًا وتطير آليًا على مسارات محددة مسبقًا لنقل الركاب والبضائع. وتبلغ تكلفة المروحية الواحدة حوالي 1.4 مليون ريال سعودي.