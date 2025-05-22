فريق التحرير by فريق التحرير

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شاهد التكسي الطائر فلاي ناو الذي سيحلق لتوصيلك إلى معرض إكسبو الرياض

شركة فلاي ناو” تعلن عن استعداداتها لإطلاق تاكسي طائر في الرياض

فريق التحرير by فريق التحرير

تعتزم شركة فلاي ناو” (FlyNow Aviation) إطلاق خدمة التكسي الطائرفي الرياض بحلول عام 2030، بالتزامن مع معرض “إكسبو”.

وصرحت إيفون وينتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، أن تكلفة الرحلة الواحدة على متن هذه “المروحية الإلكترونية” ذاتية القيادة ستبلغ حوالي 100 ريال سعودي.

وأضافت وينتر أن المروحية، التي تستوعب راكبًا واحدًا أو اثنين، تتمتع بمدى طيران يصل إلى 50 كيلومترًا وتطير آليًا على مسارات محددة مسبقًا لنقل الركاب والبضائع. وتبلغ تكلفة المروحية الواحدة حوالي 1.4 مليون ريال سعودي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...