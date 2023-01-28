سهم لوسيد يقفز بعد أنباء عن صفقة لصندوق الثروة السعودي

قفز سعر سهم لوسِيد لصناعة السيارات الكهربائية إلى مثليه الجمعة بفعل تكهنات بالسوق بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجهز يجهز خطة لشراء الحصة المتبقية من الشركة وفقا لرويترز. وجاءت التكهنات إثر تنويه موقع بِتافيل المتخصص في صفقات الأعمال على حديث يدور بالسوق بذلك الشأن. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، بالفعل أكثر من 65 بالمئة من لوسِد.

وكانت شركة لوسيد للسيارات الكهربائية بدأت في مايو العام الماضي بأعمال بناء مصنع متقدم لها في المملكة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ (155.000) سيارة سنويًا وباستثمارات تزيد على (12,3) مليار ريال. ووصلن قيمة الاستثمارات في شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.