سامر باطر by سامر باطر

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سهم لوسيد يقفز بعد أنباء عن صفقة لصندوق الثروة السعودي

سامر باطر by سامر باطر

قفز سعر سهم لوسِيد لصناعة السيارات الكهربائية إلى مثليه الجمعة بفعل تكهنات بالسوق بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجهز يجهز خطة لشراء الحصة المتبقية من الشركة وفقا لرويترز. وجاءت التكهنات إثر تنويه موقع بِتافيل المتخصص في صفقات الأعمال على حديث يدور بالسوق بذلك الشأن. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، بالفعل أكثر من 65 بالمئة من لوسِد.

قفز سعر سهم لوسِيد لصناعة السيارات الكهربائية إلى مثليه الجمعة

وكانت شركة لوسيد للسيارات الكهربائية بدأت في مايو العام الماضي بأعمال بناء مصنع متقدم لها في المملكة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ (155.000) سيارة سنويًا وباستثمارات تزيد على (12,3) مليار ريال. ووصلن قيمة الاستثمارات في شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.

لوسيد للسيارات الكهربائية بدأت في مايو العام الماضي بأعمال بناء مصنع متقدم لها في المملكة
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، بالفعل أكثر من 65 بالمئة من لوسِد.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...