السعودية: سنصنع 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة؛ صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تسعى إلى إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول العام 2030، مشيراً إلى إعلان مرتقب في النصف الأول من 2023 عن مشروع شراكة جديد بين السعودية وشركة عالمية لإنتاج السيارات الكهربائية.

وقال الفالح، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن جهود تنويع الاقتصاد متواصلة على قدم وساق.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أطلق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، شركة سير لتكون أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون المتخصصة في تزويد الخدمات التقنية، حيث ستحصل “سير” على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة “بي إم دبليو” الألمانية لصناعة السيارات لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستطور شركة “فوكسكون” النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، ومن المقرر أن تكون سيارات سير متاحة للبيع خلال 2025.

وقال “الفالح” إن هذه الشركة الجديدة “ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما ستستحدث عديد من فرص العمل للكفاءات المحلية”.

وأوضح “سيكون هناك تجمع كبير للصناعات الكهربائية في السعودية، بما يشمل (سير) و(لوسيد)، فضلاً عن مشروع ثالث سيتم الإعلان عنه بالتعاون مع شركة عالمية -دون أن يذكرها- في النصف الأول من هذا العام”، متوقعاً أن يفوق مجموع السيارات الكهربائية التي تصنّع في السعودية 500 ألف سيارة في السنة بحلول 2030. وقال “هذا رقم كبير، وجزء من هذا الإنتاج سيتم تصديره. ما يعني أن الصناعة ينبغي أن تكون مبنية على التنافسية، وأن تكون تكلفتها قليلة”.

وأضاف “تعمل منظومة الحكومة اليوم مع هذه الشركات للتأكد من تحقيق التنافسية من خلال سلاسل الإمداد”، مؤكداً “تأسيس منطقة اقتصادية خاصة هي اليوم في مراحل متقدمة، ستصبح المركز الرئيسي لشركات السيارات الرئيسية، ولسلاسل الإمداد الداعمة لها”.

وكان صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي في السعودية استحوذ، في أواخر 2022، على حصة أغلبية في شركة لوسيد الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، وهناك خطة للشركة لبناء مصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، قرب ميناء تجاري رئيسي على البحر الأحمر.

وكانت لدى السعودية طموحات لسنوات لتطوير صناعة محلية للسيارات، للتنويع بعيداً عن النفط. وبعد أن أطلقت خطتها رؤية المملكة 2030 بدأت تستثمر من خلال صندوق الاستثمارات العامة في هذه المجال.