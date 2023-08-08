سناب شات يخضع للتحقيق لقبول مستخدمين دون السن القانونية

ذكرت وكالة “رويترز” اليوم نقلاً عن شخصين مطلعين أن هيئة تنظيم البيانات في بريطانيا تجمع معلومات عن تطبيق المراسلة الفورية “سناب شات” Snapchat لتحديد ما إذا كان كان يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المستخدمين دون السن القانونية من منصته.

وكانت وكالة رويترز قد انفردت في آذار / مارس بنشر خبر مفاده أن شركة “سناب.إنك” Snap Inc المالكة لشركة “سناب شات” قد أخرجت بضع عشرات من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من منصتها في بريطانيا العام الماضي، في حين تقدر منظمة وسائل الإعلام البريطانية Ofcom أن المنصة لديها الآلاف من المستخدمين دون السن القانونية.

وبموجب قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة، تحتاج شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى موافقة الوالدين قبل معالجة بيانات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً. وتشترط شركات وسائل التواصل الاجتماعي عموماً لقبول اشتراك المستخدمين في خدماتها أن يبلغوا 13 عاماً أو أكثر، لكنها حققت نجاحاً متفاوتاً في إبعاد الأطفال عن منصاتها.

ورفضت “سناب شات” إعطاء تفاصيل عن أي تدابير قد تكون اتخذتها لتقليل عدد المستخدمين دون السن القانونية.

وقال متحدث باسم الشركة: “نحن نشارك أهداف مكتب مفوض المعلومات لضمان ملاءمة المنصات الرقمية للعمر ودعم الواجبات المنصوص عليها في قانون الأطفال”.

واضاف “نواصل اجراء محادثات بناءة معهم حول العمل الذي نقوم به لتحقيق ذلك”.

قبل الشروع في أي تحقيق رسمي، يقوم مكتب مفوض المعلومات عموماً بجمع المعلومات المتعلقة بالانتهاك المزعوم. ويجوز له إصدار إشعار معلومات، وهو طلب رسمي للبيانات الداخلية التي قد تساعد في التحقيق، قبل أن يقرر ما إذا كانت سيفرض غرامة على الفرد أو المنظمة محل التحقيق.