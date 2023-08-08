.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

سناب شات يخضع للتحقيق لقبول مستخدمين دون السن القانونية

.ط by

ذكرت وكالة “رويترز” اليوم نقلاً عن شخصين مطلعين أن هيئة تنظيم البيانات في بريطانيا تجمع معلومات عن تطبيق المراسلة الفورية “سناب شات” Snapchat لتحديد ما إذا كان كان يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المستخدمين دون السن القانونية من منصته.

وكانت وكالة رويترز قد انفردت في آذار / مارس بنشر خبر مفاده أن شركة “سناب.إنك” Snap Inc  المالكة لشركة “سناب شات” قد أخرجت بضع عشرات من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من منصتها في بريطانيا العام الماضي، في حين تقدر منظمة وسائل الإعلام البريطانية Ofcom أن المنصة لديها الآلاف من المستخدمين دون السن القانونية.

وبموجب قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة، تحتاج شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى موافقة الوالدين قبل معالجة بيانات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً. وتشترط شركات وسائل التواصل الاجتماعي عموماً لقبول اشتراك المستخدمين في خدماتها أن يبلغوا 13 عاماً أو أكثر، لكنها حققت نجاحاً متفاوتاً في إبعاد الأطفال عن منصاتها.

ورفضت “سناب شات” إعطاء تفاصيل عن أي تدابير قد تكون اتخذتها لتقليل عدد المستخدمين دون السن القانونية.

وقال متحدث باسم الشركة: “نحن نشارك أهداف مكتب مفوض المعلومات لضمان ملاءمة المنصات الرقمية للعمر ودعم الواجبات المنصوص عليها في قانون الأطفال”.

واضاف “نواصل اجراء محادثات بناءة معهم حول العمل الذي نقوم به لتحقيق ذلك”.

قبل الشروع في أي تحقيق رسمي، يقوم مكتب مفوض المعلومات عموماً بجمع المعلومات المتعلقة بالانتهاك المزعوم. ويجوز له إصدار إشعار معلومات، وهو طلب رسمي للبيانات الداخلية التي قد تساعد في التحقيق، قبل أن يقرر ما إذا كانت سيفرض غرامة على الفرد أو المنظمة محل التحقيق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا