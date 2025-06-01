فريق التحرير by فريق التحرير

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سقوط قتلى مع اندلاع أعمال شغب في فرنسا بعد فوز باريس سان جرمان

اندلاع أعمال شغب في مدن فرنسية مع فوز فريق باريس سان جرمان لأول مرة بلقب دوري أبطال أوروبا

فريق التحرير by فريق التحرير

قُتل شخصان وجُرح ما يقرب من 200 شخص في أعمال شغب اندلعت في أنحاء فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا. واشتبك شبان مع الشرطة في باريس والمحافظات، وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 559 شخصًا، من بينهم 491 في العاصمة.

وذكر تقرير لبي بي سي أنه في بلدة داكس جنوب غرب فرنسا، توفي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بعد طعنه في صدره في وقت متأخر من مساء السبت، وفقًا لوسائل إعلام محلية. وقال مكتب المدعي العام إن رجلاً يبلغ من العمر 23 عامًا كان يركب دراجة بخارية في وسط باريس قُتل أيضًا بعد أن صدمته سيارة. أُطلقت الألعاب النارية والأسهم المشتعلة، وحُطمت مواقف الحافلات، وأُحرقت السيارات وسط احتفالات صاخبة بفوز باريس سان جيرمان بأكبر جائزة أوروبية لكرة القدم للأندية لأول مرة في تاريخه. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن إصابة 192 شخصًا واعتقال 559 شخصًا، من بينهم 491 في باريس. وأضافت الوزارة أن 22 شرطيًا وسبعة رجال إطفاء أصيبوا، مضيفةً أن 264 مركبة أُضرمت فيها النيران.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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