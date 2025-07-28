سباق سبارتان يُشعل الإثارة في سباق تريفيكتا في حديقة العين

أعلنت سبارتان الشرق الأوسط، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في سباقات الحواجز (OCR)، اليوم عن استضافتها لسباق تريفيكتا استثنائي في حديقة حيوانات العين الشهيرة يومي السبت 11 أكتوبر والأحد 12 أكتوبر 2025. يُقدم هذا الحدث المميز للمتسابقين التحدي الأبرز، في أجواء خلابة وفريدة من نوعها لإحدى أكثر حدائق الحياة البرية شهرةً في المنطقة. وتشهد عطلة نهاية الأسبوع كل فئات سباقات سبارتان الثلاثة المميزة، مما يتيح للمشاركين فرصة تحدي أنفسهم والفوز بميدالية تريفيكتا المرموقة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ستنظم سباقات مفتوحة وتنافسية لسباقات سبرينت، وبيست، وكيدز، مما يضمن مشاركة الرياضيين من جميع المستويات. يتضمن برنامج السباقات كل من السباقات التالية:

• سباق سبرينت 5 كيلومتر: مسار بطول 5 كيلومترات يضم 20 من حواجز سبارتان الكلاسيكية. مثالي للمتسابقين من جميع مستويات اللياقة البدنية، يُقدم سباق سبرينت بدايةً مثيرة لسباق سبارتان.

• سوبر 10 كيلومترات: مسارٌ أكثر تحديًا بطول 10 كيلومترات، يتضمن 25 عقبة، تختبر القدرة على التحمل والقوة والعزيمة. • بيست 21 كيلومترًا: اختبارٌ للشجاعة، يتميز هذا السباق الهائل بطول 21 كيلومترًا بـ 30 عقبة قاسية، مصممة لتحدي حتى أكثر الرياضيين تمرساً.

• كيدز 1-3 كيلومترات: سباقٌ شاملٌ للأطفال لإعداد الجيل التالي من متسابقي سبارتان، يتضمن مسارًا بطول كيلومتر واحد للأعمار من 4 إلى 6 سنوات، ومسارًا بطول 1.5 كيلومتر للأعمار من 7 إلى 9 سنوات، ومسارًا بطول 3 كيلومترات للأعمار من 9 إلى 14 عامًا.

ويحصد جائزة سبارتان تريفيكتا كل من يكمل سباقات سبرينت وسوبر وبيست خلال عام واحد. تُقدّم عطلة نهاية الأسبوع الثلاثية المميزة هذه فرصةً نادرةً للفوز بالسباقات الثلاثة في عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالإثارة، حيث يحصل المشاركون على ميدالية تريفيكتا تذكارية بالإضافة إلى أوسمة السباق الفردية. ومن أبرز ما يُميّز هذا الحدث موقعه الفريد، حيث سيمتدّ المسار عبر أراضي حديقة حيوانات العين الشاسعة، مُتيحًا للمتسابقين فرصةً نادرةً لتجاوز عوائق سبارتان المميزة، مُحاطين بمشاهد وأصوات الفيلة والزرافات وغيرها من الحيوانات البرية المهيبة في الخلفية. هذا المزيج من سباقات العوائق عالمية المستوى والعجائب الطبيعية يَعِد بتجربة لا تُنسى لكلٍّ من المتسابقين والمتفرجين. يُقام هذا الحدث بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، مُواصلًا شراكةً قويةً ساهمت في الارتقاء بمكانة هذه الرياضة في جميع أنحاء الإمارة. ويستند هذا التعاون إلى النجاح المُستمر لاستضافة أبوظبي السنوية لبطولة سبارتان العالمية، التي تستقبل عادةً أكثر من 6000 مُشارك.

لعبت هذه الفعالية الرياضية البارزة دورًا أساسياً في تسريع نمو سبارتان في المنطقة، وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رئيسي لسباقات الحواجز. وتشير إيسلا وات، مديرة سبارتان الشرق الأوسط: “نحن متحمسون للغاية لتنظيم عطلة نهاية أسبوع ثلاثية كاملة في مكان خلاب كحديقة حيوانات العين”. وأضافت: “إن الجمع بين سباقاتنا الصعبة وهذه البيئة الطبيعية الخلابة يخلق حدثًا لا يُنسى حقًا. نشجع المشاركين وعائلاتهم على قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة، واستكشاف مدينة العين النابضة بالحياة، وتجربة فعالية سبارتان لا مثيل لها”. التسجيل مفتوح الآن، ويمكن للمشاركين التسجيل مبكرًا لحجز أماكنهم.