سبارتان الشرق الأوسط تعلن عن سباق 3 كم في الاتحاد أرينا

أعلنت سبارتان الشرق الأوسط عن إطلاق أول سباق سبارتان سيتي في المنطقة، والمقرر إقامته يوم السبت 20 سبتمبر 2025 في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، أبوظبي. يتضمن سباق سبارتان الشرق الأوسط للحواجز، بطول 3 كيلومترات، أنشطة داخلية وخارجية، مع فئات للكبار والصغار. يُمثل هذا الحدث الفريد فصلاً جديداً لسبارتان في المنطقة، إذ يجمع بين تحديات العوائق المميزة للعلامة التجارية ومسار سريع بطول 3 كيلومترات، مُصمم خصيصاً لضمان السرعة والكثافة وسهولة الوصول. سيضم السباق 15 عقبة مميزة من سبارتان، وسيُقام بشكل أساسي في بيئة مغلقة مُكيفة في الاتحاد أرينا، مع جزء صغير في الهواء الطلق.

سباق سبارتان الشرق الأوسط – أبوظبي

سيُتاح للرياضيين الصغار أيضاً فرصة التنافس، من خلال سباقات مخصصة لأطفال سبارتان. صُممت المسافات لتناسب مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك:

مسار 1 كيلومتر للأعمار من 4 إلى 6 سنوات

مسار 1.5 كيلومتر للأعمار من 7 إلى 9 سنوات

مسار 3 كيلومتر للأعمار من 9 إلى 14 سنة

سيحصل جميع المتسابقين الذين يُكملون السباق على قميص وميدالية سبارتان.

يدعم هذا الحدث مجلس أبوظبي الرياضي، مُعززاً بذلك دور الإمارات العربية المتحدة المتنامي كمركز عالمي لفعاليات سبارتان. يذكر أن أكثر من 5500 شخص حضروا فعالية سباق تريفيكتا الشرق الأوسط الأخيرة في ذي أرينا باب الشمس وزار أكثر من 6 آلاف حفل التدشين في دبي باركس أند ريزورتس في يناير.

وبفضل موقع صالة الاتحاد أرينا الشهيرة، على خليج ياس، فهي تحتضن الإطلالة المثالية والعصرية لاستضافة هذا الحدث. كما تؤمن الصالة كونها أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في الشرق الأوسط، البنية التحتية المتطورة وسهولة الوصول إليها يوم سباق سلسًا للمتسابقين والمتفرجين. التسجيل في سباق سبارتان سيتي مفتوح الآن. لمزيد من المعلومات ولحجز مقعدك، تفضل بزيارة www.arabia.spartan.com.

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