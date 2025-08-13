سبارتان وتاف مادر يستعدان في حتا في عطلة نهاية الأسبوع لتحدي دبي للياقة البدنية

أكدت سبارتان الشرق الأوسط، المرخصة من مجموعة آي تي بي ميديا، اليوم عودة فعاليتين عالميتين رائدتين في سباقات الحواجز، سباق سبارتان ومنافسة تاف مادر، لعطلة نهاية أسبوع متتالية من رياضات التحمل في وادي هب بمنتجعات حتا التابعة لدبي القابضة، يومي 1 و2 نوفمبر 2025. يضاف هذا الحدث، الذي يُنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إلى التقويم الرسمي لتحدي دبي للياقة البدنية (30×30) – وهي مبادرة على مستوى المدينة تهدف إلى تشجيع السكان على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط اليومي لمدة 30 يومًا. ويشكل هذان الحدثان جزءًا من مجموعة متنامية من الأنشطة الرياضية والثقافية التي تُنظم وتُقام في حتا على مدار العام. وأطلقت حكومة دبي تحدي دبي للياقة البدنية لأول مرة في عام 2017، وأصبح ركنًا أساسيًا في أجندة الصحة والرفاهية في المدينة. هذا العام، يُضفي إدراج سباقي سبارتان وتاف مادر مستوى جديدًا من الحماس والإثارة على البرنامج، وهو مثالي سواء للرياضيين ذوي الخبرة أو المُشاركين الجدد. سيشهد جدول يوم السبت عودة منافسات سبارتان إلى المنطقة بأربعة أشكال من السباقات المميزة، وهي سباقات سبرينت 5 كيلومترات، وسوبر 10 كيلومترات، وتريل 10 كيلومترات، وتريل 21 كيلومترًا (سباق بدون عوائق)، وسباقات كيدز باي سبارتان لمسافات 1 كيلومتر، و1.5 كيلومتر، و3 كيلومترات.

وفي أجواء حتا الجبلية الخلابة، يُمكن للمشاركين توقع مسار عالي الطاقة مليء بعقبات سبارتان المميزة، والتي تختبر القدرة على التحمل وخفة الحركة والتصميم. ويوم الأحد، يعود تاف مادر بمنافساته المُرتقبة إلى الشرق الأوسط، مُعيدًا شكله الشهير الذي يعتمد على الفريق إلى أرض المنطقة. سيتضمن مسارا 5 كيلومترات و15 كيلومترًا من تحديات تاف مادر الكلاسيكية، والطين، والرفقة، وجرعة صحية من المرح. ستُقام أيضًا فعالية “أطفال سبارتان”، مما يتيح للمتسابقين الصغار فرصة المشاركة في الحدث. وعلى مدار اليومين، سيستضيف وادي هب قرية بمهرجان نابض بالحياة، ويضم أكشاك طعام وأنشطة ترفيهية وفعاليات للعلامات التجارية وتجارب عائلية، مما يجعل عطلة نهاية الأسبوع أكثر من مجرد سباق، بل نزهة ليوم كامل لجميع الأعمار. وتشير إيسلا وات، مديرة سبارتان الشرق الأوسط إلى ذلك بالقول: “يمثل هذا الحدث لحظة فارقة لفرق سباقات الحواجز في الشرق الأوسط، ويعزز جمع سبارتان وتاف مادر تحت مظلة تحدي دبي للياقة البدنية، رسالتنا في جعل اللياقة البدنية ممتعة ومليئة بالتحديات ومتاحة للجميع”. ومع استمرار سباقات الحواجز في اكتساب زخم عالمي، تُمثل عطلة نهاية الأسبوع في نوفمبر علامة فارقة أخرى في نمو هذه الرياضة في جميع أنحاء المنطقة. ويفتتح التسجيل منذ اليوم و لمعرفة المزيد أو للتسجيل، تفضل بزيارة arabia.spartan.com. للاستفسارات التسويقية وخصومات الشركات يمكن التواصل مع مدير التسويق: روس مويلز، [email protected] / 0582086954