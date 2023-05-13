شهدت حركة الأسهم تذبذباً بعد الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي جاء أقل حدة مما هو متوقع، وربما يمثّل ذلك احتفالاً بانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تسجيل مؤشر ناسداك 100 أعلى مستوى لهذا العام، بينما يظل مؤشر إس آند بي 500 للشركات ذات رؤوس الاموال الضخمة يتداول عند نفس المستويات.

وينتقل تركيز السوق اليوم إلى بنك إنجلترا وإرشاداته الخاصة بالسياسة النقدية، وذلك في أعقاب التشديد النقدي اليوم بخمسة وعشرين نقطة أساس، ليسجّل الجنيه الإسترليني مستويات جديدة في الارتفاع هذا العام مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو.

ما الذي يحدث؟

ترامب يدعو إلى التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الأمريكية. إلقاء القبض على النائب الجمهوري سانتوس.

شهد مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع قانون الإنفاق المقدّم من الحزب الجمهوري بأغلبية ضئيلة بلغت 217 صوتاً مقابل 215 صوت، ومن شأن هذا القانون أن يرفع سقف الديون الأمريكية ولكن بإلغاء العديد من مبادرات الرئيس بايدن الأخيرة. لم ينجح تمرير هذا القانون سوى بمساعدة جورج سانتوس، النائب الجمهوري المنضم حديثاً إلى مجلس النواب والذي كثرت حوله الأقاويل بشأن كذبه عن خلفياته واختلاسه لأموال الحملة الانتخابية. ألقت وزارة العدل القبض بالأمس على النائب الجمهوري سانتوس على خلفية عدة اتهامات من بينها غسيل الأموال. وأُطلق سراح النائب الجمهوري بكفالة وأعلن رفضه للاستقالة.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المشرعين الجمهوريين إلى السماح بالتخلف عن سداد الديون الأمريكية في حالة عدم موافقة الديموقراطيين على إجراء تخفيضات هائلة في الإنفاق.

الأرباح الأمريكية: ديزني وروبن هود وسونوس

أعلنت ديزني عن إيراداتها وأرباحها للربع الأول من العام المالي 23 (بانتهاء شهر مارس) لتتوافق مع التقديرات السابقة، بينما لم تحقق أعداد المشتركين بخدمة ديزني بلس ما هو متوقع لها، إذ بلغت 157.8 مليون مشترك مقابل التوقعات البالغة 163.1 مليون مشترك. من الناحية الإيجابية، فإن خسائر ديزني بلس البالغة 659 مليون دولار تُعد أفضل من المتوقع، ولكن من المنتظر لهذه الخسائر أن تزداد مرة أخرى في الربع الثالث، لتعلن الإدارة في اجتماع افتراضي أن الشركة في طريقها لإجراء المزيد من تخفيضات النفقات بقيمة 5.5 مليار دولار.

وتعمل ديزني على خفض إنفاقها الرأسمالي إلى 5.6 مليار دولار بدلاً من 6 مليار دولار سابقاً، مما يشير إلى أن ديزني تعاني من الضغوط، كما انخفضت الأسهم بنسبة 5% في التداول الموسّع.

وأعلنت روبن هود صافي إيرادات الربع الأول البالغة 441 مليون دولار التي تجاوزت التقديرات البالغة 423 مليون دولار، وأرباح قبل الاقتطاعات (EBITDA) بلغت 115 مليون دولار مقابل التقديرات البالغة 94 مليون دولار، مما يشير إلى استقرار شركة التداول عقب فترة عصيبة للعملات المشفرة، لترتفع أسهم روبن هود بنسبة 3% في التداول الموسّع.

أما شركة سونوس المُصنّعة لأنظمة الصوت المنزلية اللاسلكية، فقد نشرت الخوف في السوق بما أعلنته عن إيرادات العام المالي 23 البالغة 1.63-1.68 مليار دولار مقابل التقديرات البالغة 1.7-1.8 مليار دولار، بما يشير إلى أن الإلكترونيات الاستهلاكية ستستمر في كونها الحلقة الأضعف في الأسواق الاستهلاكية، لتنخفض أسهم سونوس بنسبة 24% في التداول الموسّع.

تباطؤ التضخم في الصين أكثر مما هو متوقع

أعلنت الصين للتو عن مستويات التضخم لشهر أبريل، ليسجّل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة قدرها 0.1٪ على أساس سنوي مقابل التقديرات بزيادة بالغة 0.3٪ وزيادة قدرها 0.7٪ في مارس، بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي مقابل التقديرات البالغة 3.3٪ وانخفاض قدره 2.5٪ في مارس.

هدوء مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز رؤية السوق حول التوقف المؤقت للاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة

أظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل توافقاً عاماً مع الإجماع، إذ انخفض المؤشر انخفاضاً طفيفاً عن التقديرات البالغة 4.9% على أساس سنوي، لتكون هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر عن 5% على مدار العامين الماضيين. لكن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان الانتصار على التضخم. في الواقع، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المُعبر عن الضغوط التضخمية الأساسية كان عند مستوى 0.41٪ على أساس شهري و 5.5٪ على أساس سنوي. وهذه النسب لا تزال شديدة الارتفاع.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يجبر ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في يونيو. يمكننا التوقع باستمرار هذه الهدنة الخاصة بالسياسة النقدية لما بعد الإطار الزمني المتوقع بواسطة السوق، وكذلك فمن الواضح أن هذه الأرقام لا تشير بأي حال من الأحوال لإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام. وبالنظر للمؤشر على أساس سنوي، فقد قادت القطاعات التالية منحنى التضخم: النقل (+11%)، الطعام خارج المنزل (+8.6%)، الكهرباء (+8.4%).

استمرار انخفاض أسعار الغاز بالاتحاد الأوروبي على مدار شهر كامل

أظهر المعيار الأوروبي لمرفق نقل الغاز الهولندي (TTF) يوم الأربعاء الماضي استقراراً للأسعار عند مستوى 35 يورو لأول مرة من يوليو 2021. انخفضت الأسعار على أساس سنوي بنسبة تفوق 50% ليصل التداول إلى مستويات متوسط السنوات الخمس الماضية، وذلك مع وجود مخاطر بمزيد من الانخفاض على إثر تباطؤ الطلب وتسجيل رقمٍ قياسيٍ لناقلات الغاز الطبيعي المسال المنتظرة في عرض البحر لتفريغ حمولاتها. تشير البيانات التي جمعتها بلومبرج أن حجم الغاز الطبيعي المسال المُخزن في ناقلات بحرية لأكثر من 20 يوماً حول العالم قد قفز إلى أعلى مستوى موسمي له منذ عام 2017 على الأقل.

وفي ظل ما هو متوقع لأسعار عقود 2023/24 حول مستوى 55 يورو انتظاراً لارتفاع الطلب، فإن إمكانيات ما يُعرف “بالمراجحة التخزينية” مفتوحة على مصراعيها؛ وذلك بشراء الغاز بأسعار منخفضة وتخزينه ثم بيعه عند ارتفاع الأسعار، مما يدعم الإسراع بإعادة ملء مواقع التخزين بالغاز الطبيعي الرخيص نسبياً، ومن ثم إعادة بيعه بأسعار أعلى أثناء الشتاء.