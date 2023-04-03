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Posted inأخبار أريبيان بزنس

عن طريق منح أسهم مجانية.. زيادة رأس مال أرامكو 15 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أرامكو السعودية زيادة رأس مالها من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال بزيادة 15 مليار ريال

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وافقت هيئة السوق المالية على طلب أرامكو زيادة رأس مالها من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على طلب شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط زيادة رأس مالها من 75 مليار ريال (19.98 مليار دولار) إلى 90 مليار ريال (23.97 مليار دولار).

وقالت الهيئة -التي تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي- إنها وافقت على أن يمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

واشترطت الهيئة أن قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند “أرباح مبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 220 مليار سهم إلى 242 مليار سهم بزيادة قدرها 22 مليار سهم.

وألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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