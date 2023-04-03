أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على طلب شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط زيادة رأس مالها من 75 مليار ريال (19.98 مليار دولار) إلى 90 مليار ريال (23.97 مليار دولار).

وقالت الهيئة -التي تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي- إنها وافقت على أن يمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

موافقة الهيئة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانيةhttps://t.co/WMcOPruFN4 — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) April 3, 2023

واشترطت الهيئة أن قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند “أرباح مبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 220 مليار سهم إلى 242 مليار سهم بزيادة قدرها 22 مليار سهم.

وألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.