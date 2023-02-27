أوضحت هيئة السوق المالية في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أنه استناداً إلى ما نص عليه نظام السوق المالية في المادة السابعة من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي:

الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساً

الأستاذ يوسف بن حمد البليهد نائباً للرئيس

الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود عضواً

الدكتور وليد بن محمد العيسى عضواً

الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن عضواً

وستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

وقدمت الهيئة شكرها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية، والسوق المالية بجميع عناصرها، مثمنةً دور أعضاء المجلس السابقين على ما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في المجلس وإسهاماتهم في تعزيز العديد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.

ويدعم التشكيل الجديد مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية، ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به.