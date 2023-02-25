زلازل تضرب العراق وتركيا وروسيا واليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر اليوم قضاء الحضر شمال محافظة نينوى العراقية .

وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية في بيان ، أن سكان محافظات نينوى، وأربيل ، ودهوك شعروا بالزلزال بشكل متعاقب دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات .

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة ضربت وسط تركيا اليوم السبت، وذكر المركز أن الزلزال الجديد وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان زلزال آخر بقوة 4.2 قد ضرب مدينة كهرمان مرعش التركية التي كانت كانت مركز الزلزال المدمر حدث في 6 شباط/ فبراير.

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا.

وأفادت أكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا، أن الزلزال وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة وعلى بعد 170 كم من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

كما ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجة على مقياس ريختر اليوم جزيرة هوكايدو في شمال اليابان .

وأفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء في بيان ، أن الزلزال تأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي إلى توجيه تحذير من وقوع تسونامي .

وأضاف أنه تم تحديد مركز الزلزال والذي يقع على عمق 42,9 كلم تحت البحر ، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام اليابانية لم تتحدث حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط جرحى .

شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا.