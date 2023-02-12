توفي يوسف السالم لاعب نادي الجبيل السعودي لكرة القدم صباح اليوم الأحد في المستشفى التخصصي بالدمام شرق المملكة وذلك بعد معاناته مع مرض مفاجئ عانى منه قبل بضعة أيام.

ونعاه الصحافي السعودي طلال الغامدي؛ مراسل برنامج صدى الملاعب، في تويتر قائلاً “الله يرحمه ويحله ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة بدون حساب ولا سابق عذاب ويثبته عند السؤال ويرزقه من نعيم البرزخ”.

انتقل منذ قليل إلى رحمة الله تعالى يوسف السالم .

الله يرحمه ويحله ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة بدون حساب ولا سابق عذاب ويثبته عند السؤال ويرزقه من نعيم البرزخ.



إنا لله وإنا إليه راجعون #يوسف_السالم pic.twitter.com/jpnaC4QC90 — ‏طلال الغامدي (@italaal) February 12, 2023

ونعاه فريق الجبيل عبر تويتر “ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم.

تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته.

#يوسف_السالم_في_ذمة_الله

#يوسف_السالم “.

ببالغ الأسى و الحزن ، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي و المواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم .

تغمده الله بواسع رحمته ، وأسكنه فسيح جناته .#يوسف_السالم_في_ذمة_الله#يوسف_السالم pic.twitter.com/hhPaVSpsxA — نادي الجبيل (@Jubailclub) February 12, 2023

وذكرت وسائل إعلام محلية إن يوسف السالم كان في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الجبيل أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، إلا أنه شعر بإعياء شديد وسارع طالباً من أحد أصدقائه لنقله إلى المستشفى، ثم تعرض للإغماء ونقل بعدها من مستشفى الجبيل إلى الدمام بمتابعة من وزارة الرياضة السعودية وإدارة نادي الهلال.

وبدأ يوسف السالم مسيرته في نادي القادسية، ثم انتقل إلى نادي الهلال وبعده إلى نادي الشباب ولعب للاتفاق كذلك، وعدد من الأندية وآخرها كان الجبيل، ويعد من المهاجمين البارزين في دوري المحترفين، ولعب في عدد من المنتخبات السعودية في الفئات السنية خصوصاً.

وسرعان ما تصدر اسم #يوسف_السالم الترند السعودي في موقع تويتر وأكثر الكلمات بحثاً في موقع جوجل في المملكة، ونعاه الآلاف من عشاق المستديرة الكثر.

ونعاه دوري روشن السعودي عبر تويتر “تتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة اللاعب الدولي السابق #يوسف_السالم؛ الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

تتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة اللاعب الدولي السابق #يوسف_السالم؛ الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/ORuNn189Yc — دوري روشن السعودي (@SPL) February 12, 2023

وكتب هتان باهبري اللاعب في نادي الشباب “انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم عبدك #يوسف_السالم واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين”.

انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم عبدك #يوسف_السالم واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين?? pic.twitter.com/tZFG7W9HuD — هتّان باهبري/hattan bahbri (@bahhbri27) February 12, 2023

ونعاه اللاعب السعودي ياسر القحطاني ” إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل إلى جوار ربه صديقي وزميلي #يوسف_السالم الخلوق والموهوب بعد معاناة من المرض، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه وأسأله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين #يوسف_السالم_في_ذمة_الله”.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

رحل إلى جوار ربه صديقي وزميلي #يوسف_السالم الخلوق والموهوب بعد معاناة من المرض،

أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه وأسأله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين?? #يوسف_السالم_في_ذمة_الله — ياسر القحطاني (@Y20) February 12, 2023

وأيضاً سلمان الفرج لاعب نادي الهلال السعودي ” رحم الله النجم الخلوق #يوسف_السالم وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه.

عزاؤنا لأهله وذويه وكافة محبيه.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحم الله النجم الخلوق ⁧#يوسف_السالم⁩ وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه.

عزاؤنا لأهله وذويه وكافة محبيه.

"إنا لله وإنا إليه راجعون " — سلمان الفرج (@salman_f13) February 12, 2023

والصحافي الرياضي السعودي علي العنزي “رحم الله الكابتن الخلوق #يوسف_السالم وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه.

عزاؤنا لأهله وذويه وكافة محبيه.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحم الله الكابتن الخلوق #يوسف_السالم وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه.

عزاؤنا لأهله وذويه وكافة محبيه.

"إنا لله وإنا إليه راجعون " pic.twitter.com/8w0FhI9rqW — علي العنزي (@Ali_alabdallh) February 12, 2023

ونادي الاتفاق السعودي “خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل لاعب #الاتفاق #يوسف_السالم رحمه الله”.