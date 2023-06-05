فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بسبب ميسي.. حساب باريس سان جيرمان على إنستغرام يخسر 1.7 مليون متابع

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ميسي

اسفر رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان خسارة كبيرة للفريق الفرنسي الذي فقد أكثر من 1.7 مليون متابع على حسابه في “انستغرام” خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن عدد متابعي النادي الباريسي على تطبيق نشر الصور ومقاطع الفيديو تراجع من 70.4 مليون متابع إلى 68.7 مليون متابع.

وخاض ميسي، مباراته الأخيرة بقميص سان جيرمان خلال الخسارة أمام كليرمون (2-3) مساء السبت، في الجولة الختامية للدوري الفرنسي.

كما فقد النادي الباريسي أيضا آلاف المتابعين على “تويتر”، ولفتت إلى أن هذا الهبوط يعكس القيمة الجماهيرية الكبيرة للنجم الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.

وقضى “ليو”، 35 عاما، موسمين بقميص سان جيرمان حقق خلالهما لقب الدوري الفرنسي مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرة واحدة.

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