دوري أبطال آسيا.. ما سبب إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان وماذا تقول اللائحة؟

تم إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، كما كان مقررا لها في وقت سابق اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2023-2024.

وكان اتحاد جدة يدخل المباراة وهو يحضر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، فيما يحتل الفريق الإيراني المركز الثالث بنقطة واحدة.

ما سبب إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان؟

صحيفة الشرق الأوسط قالت إن الاتحاد السعودي غادر ملعب “نقش جيهان” في مدينة أصفهان الإيرانية، اعتراضاً على وجود بعض المخالفات، وعدم تطبيق الاشتراطات الآسيوية.

وأشار المراسلون من أرضية ملعب المباراة، إلى أنه تم رفع طلب اتحاد جدة بإزالة تماثيل أحدها لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني الذي قتل في العراق قبل 3 أعوام.

ورفض المسؤولون إزالة التمثال؛ ورفض الاتحاد الدخول للملعب، وطالب مراقب المباراة بتحقيق المتطلبات النظامية قبل انطلاق المباراة أمام فريق سيباهان الإيراني.

?| فيديو متداول عن تأهب نادي الاتحاد السعودي لمغادرة ملعب ملعب سابهان في إيران بسبب رفضه اللعب وسط تماثيل في مداخل الملعب. pic.twitter.com/4Pwb0wHr3n — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2023

وكشفت الصحيفة أنه كان هناك ممثلا لاتحاد كرة القدم يرافق نادي الاتحاد، وكان هناك تنسيق متكامل في كل الخطوات التي تم اتخاذها، وقرار عدم إقامة المباراة كان قراراً من الاتحاد الآسيوي للعبة.

ولم يدخل فريق الاتحاد إلى ملعب المباراة لأداء تدريبات الإحماء، ومضت نصف ساعة من الموعد المحدد لانطلاق المواجهة، لكن الفريق اتخذ قراره وقرر حكم المباراة إلغاء المواجهة، فيما دخل لاعبو فريق سيباهان الإيراني المعشب الأخضر، وقاموا بتحية جماهيرهم قبل المغادرة.

واتخذ الاتحاد كل احتياطاته القانونية مُستعيناً بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أن يتخذ هذا القرار.

وأكدت صحيفة “الرياضية السعودية” على أنه تقرر إلغاء مباراة الاتحاد ضد سباهان من قبل مراقب المباراة، دون معرفة مصير تلك المواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

صور من وصول النمور لملعب اللقاء ??? pic.twitter.com/iyCqzmlZ8K — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 2, 2023

ونشرت قناة الإخبارية على منصة أكس تغريدة قالت فيها: |الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة”.

ونقلت عن مراقب لقاء الاتحاد وسباهان قوله: لم يكن ممكنًا إقامة اللقاء في مثل هذه الظروف وأمهلنا المسؤولين الإيرانيين نصف ساعة لتغيير الوضع ولم يتغير.

ماذا تقول لائحة دوري أبطال آسيا بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان؟

نقلت تقارير سعودية أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي يتم تطبيقها على البطولة تمنع استفادة أي دولة من المباريات سياسيا.

وحسب التقارير فإن اللائحة ستقر الفوز للفريق السعودي بنتيجة 3-0، فضلا عن تغريم الفريق الإيراني.