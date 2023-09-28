دبي تعلن مواعيد عمل المترو والباصات في عطلة المولد النبوي الشريف

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل لجميع خدماتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف 1445 هجرية يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023. وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستكون مراكز مزودي الخدمة مغلقة خلال العطلة المذكورة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023. وستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة خلال هذه العطلة في الوقت الذي ستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيسي للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مترو دبي

سيعمل المترو بخطيه الأحمر والأخضر من 5:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي.

ترام دبي

سيعمل الترام من الساعة 6:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي.

حافلات دبي

ستكون مواعيد عمل الحافلات العامة في دبي الجمعة 29 سبتمبر 2023 من 5:00 صباحاً – 12:30 صباح اليوم التالي. وسوف تتزامن جميع خطوط الحافلات المغذية لمترو دبي مع مواعيد رحلات المترو.

أما خطوط الحافلات عبر المدن التي تعمل حاليا، فهي:

(E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظبي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من الجافلية إلى شعبية المصفّح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان، و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

النقل البحري الباص المائي:

مرسى دبي (BM1) مارينا مول – مارينا ووك (وبالعكس) من 12:00 منتصف النهار – 12:11 صباح اليوم التالي.

مارينا بروميناد – مارينا مول من 4:11 مساءً – 11:45 مساءً. مارينا تيراس – مارينا ووك من 4:08 مساءً – 11:52 مساءً. الخط كامل من 4:08 مساءً – 11:28 مساءً.

التاكسي المائي: مارينا مول – بلوواترز (BM3) من 4:00 مساءً – 11:40 مساءً. حسب الطلب من 3:00 مساءً – 11:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

العبرة: سوق دبي القديم – بني ياس (CR3) من 10:00 صباحاً – 11:20 مساءً. الفهيدي – السبخة (CR4) من 9:30 صباحاً – 11:40 مساءً. الفهيدي – سوق ديرة القديم (CR5) من 9:30 صباحاً – 11:15 مساءً. بني ياس – السيف (CR6) من 10:00 صباحاً – 11:50 مساءً. دبي فستيفال سيتي – ميناء خور دبي (CR9) من 4:00 عصراً – 11:20 مساءً. الجداف – دبي فستيفال سيتي (BM2) من 08:00 صباحاً – 11:50 مساءً. سوق المرفأ – سوق دبي القديم (CR12) من 4:20 مساءً – 10:50 مساءً. سوق المرفأ– سوق ديرة القديم (CR13) من 4:05 مساءً – 10:35 مساءً.

الرحلات السياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6) من 4:00 مساءً – 10:15 مساءً. فيري دبي: الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1) من 1:00 ظهراً و6:00 مساءً. قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) من 2:25 ظهراً و 7:25 مساءً. قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) من 1:50 ظهراً و 6:50 مساءً. بلوواترز – مارينا مول (FR2) من 2:55 ظهراً و7:55 مساءً. مارينا مول – بلوواترز (FR2) من 1:00 ظهراً و6:00 مساءً. بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) من 1:20 ظهراً و 6:20 مساءً. بلوواترز – مارينا مول (FR2) من 2:55 مساء و7:55 مساء. الرحلات السياحية من مارينا مول(FR4) 11:30 صباحاً و 4:30 مساءً. مربى الاحياء المائية الشارقة – الغبيبة (FR5) 2:00 مساءً و 4:00 مساءً و 6:00 مساءً. الغبيبة – مربى الاحياء المائية الشارقة (FR5) 3:00 مساءً و 5:00 مساءً و 8:00 مساءً. سوق المرفأ – الغبيبة (CR10) من 6:15 مساءً – 9:45 مساءً. وستكون جميع المواقف العامة مجانية يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 باستثناء المواقف متعددة الطوابق، على أن يستأنف تطبيق التعرفة في 30 سبتمبر 2023.