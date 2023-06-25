ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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تمديد ساعات عمل مترو دبي إلى الساعة الواحدة صباحاً حتى 2 يوليو

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد ساعات عمل مترو دبي إلى الساعة الواحدة صباحاً حتى تاريخ 2 يوليو 2023 تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA)  في وقت سابق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن قواعد لمستخدمي السكوتر الكهربائي أو الدراجة الهوائية في محطات المترو في دبي.

وقالت الهيئة ان على راكبي السكوتر والدراجة الهوائية الالتزام بهذه القواعد من اجل التنقل المريح وعدم التسبب في ازعاج او مدايقة الاشخاص الاخرين والوصول الى وجهتك على متن مترو دبي بسهولة تامة.

القواعد:

  • طي السكوتر أو الدراجة الهوائية في محطات المترو.
  • المرور من البوابة الواسعة فقط.
  • وضعها في منطقة الأمتعة في المترو.

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