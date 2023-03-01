دبي الأولى والرياض الثالثة عالمياً في ارتفاع أسعار العقارات السكنية

حلت إمارة دبي في المرتبة الأولى عالمياً لناحية الارتفاع في أسعار العقارات السكنية الفاخرة بنسبة 44,2% أمام مدينة أسبن الأمريكية (27,6%)، والرياض (25%)، وطوكيو (22,8%)، وميامي الأمريكية (21,6%)، وفق تقرير الثروة الصادر عن الشركة الاستشارية العالمية نايت فرانك لعام 2023.

وحلت سوق العقارات السكنية المتميزة في دبي في المرتبة الرابعة بين أكثر الأسواق نشاطاً في العالم، وفق تقرير الثروة الصادر عن الشركة الاستشارية العالمية نايت فرانك لعام 2023. وحددت نايت فرانك المناطق السكنية المتميزة في دبي على أنها نخلة الجميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج الجميرا.

وذكر تقرير نايت فرانك أن دبي احتلت المرتبة الرابعة عالمياً بـ 219 عملية بيع عقارات تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار خلال عام 2022 وبإجمالي 3.8 مليار دولار (13.9 مليار درهم)، وذلك بعد نيويورك (244 عملية بيع) ولوس أنجلوس (225 عملية بيع) ولندن (223 عملية بيع).

وتحتل دبي الآن المرتبة الخامسة من بين أكثر المدن نشاطاً من حيث مبيعات المنازل التي تبلغ 25 مليون دولار، حيث أجرت 26 عملية بيع في العام الماضي – بعد لندن (43) ونيويورك (43) ولوس أنجلوس (39) وهونغ كونغ (28) فقط.



عقارات فاخرة بأسعار معقولة



وأوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط: « احتلت إمارة دبي مكانتها بين المدن الرئيسية الراسخة كواحدة من أكثر الأسواق السكنية الفاخرة رواجاً في العالم”.

وقال: «أدّى التركيز المتزايد للثروة في المدينة إلى تضافر العوامل، بدءاً من استجابة الحكومة الحاسمة للجائحة، إلى طرح مجموعة من خيارات تأشيرة الإقامة الجديدة. بالرغم من حقيقة أن سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي ما زالت دون مستوى العرض المطلوب بشكل كبير – فمن المتوقع إنشاء 8 فيلات جديدة في الأحياء المتميزة بالمدينة بحلول عام 2025 – وبأسعار معقولة أكثر من نظيراتها من المدن العالمية، ما يزيد أيضاً من الجاذبية العامة لامتلاك منزل في دبي بين نخبة العالم. في الواقع، يتم إنفاق مليون دولار في المناطق السكنية المتميزة في دبي على مساحة تبلغ حوالي 1130 قدماً مربعة، أي ما يقرب من خمسة أضعاف هونغ كونغ وثلاثة أضعاف لندن أو سنغافورة. غذّت هذه العوامل الأعمال التجارية وعزّزت الثقة الاقتصادية وساعدت بدورها على زيادة الطلب على المنازل الفاخرة».

تشير نايت فرانك أيضاً إلى التنوع في قاعدة المشترين في دبي الذي أسهم في أداء السوق بشكل عام.

المستثمرون الصينيون

وقال أندرو كومينغس، الشريك ورئيس القطاع السكني الممتاز: «مع توقع أقوى معدل نمو سكني ممتاز في العالم هذا العام عند 13.5%، لا تزال سوق دبي تمثل قيمة نسبية بارزة. هذه هي القيمة التي تستمر في دفع المشترين من أصحاب الثروات الضخمة إلى سوقنا، حيث يبحث معظمهم عن نمط حياة مشمس ورملي وبحري، وهو ما تتمتع به دبي حالياً. تمتد جاذبية المدينة في جميع أنحاء العالم، لكن في عام 2022، شهدنا طفرة استثمارات جديدة من حلفائنا المعتادين والتقليديين في جدول تصنيف جنسية المشتري. أظهر هذا اهتماماً مستمراً من المملكة المتحدة والهند، وكذلك الدول الأوروبية التي تباطأت ولكن نشطت في عام 2022. كما نشط المستثمرون الصينيون بعد الجائحة، ما جعل مجال الاستثمارات السكنية في الشرق الأوسط مربحاً للغاية. كما أن سرعة العودة إلى الأوضاع الطبيعية بعد الجائحة جذبت العديد من الشركات الأوروبية وشركات المملكة المتحدة وآسيا لإنشاء مكاتب لها هنا، أو نقل مقارها بالكامل إلى هنا، الأمر الذي أدى إلى ظهور مشترين من أسواق جديدة مثل موناكو وسويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ”.