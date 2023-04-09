دبي، بيع أغلى لوحة سيارة في العالم بـ55 مليون درهم

مزاد “أنبل رقم” الخيري في دبي الداعم لـ “وقف المليار وجبة” يحقق 97,920 مليون درهم ويسجل رقماً قياسياً عالمياً وأغلى لوحة سيارة في العالم بـ 55 مليون درهم ( 15 مليون دولار)

حقق مزاد “أنبل رقم” الخيري للأرقام المميزة الذي عقد مساء اليوم في دبي 97,920 مليون درهم ستذهب كاملة لدعم جهود حملة “وقف المليار وجبة”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ليسجل المزاد رقماً قياساً عالمياً.

وتضمن المزاد، الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع “الإمارات للمزادات” وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و”اتصالات من &e” و”دو” التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بيع 35 رقماً مميزاً، منها 14 رقماً مميزاً للوحات المركبات تابعة لـ”طرق دبي”، و10 أرقام هواتف مميزة لشركة “دو”، و11 رقم هاتف ماسياً لـ”اتصالات من &e”.

وشهد مزاد “أنبل رقم” الخيري في دبي بيع أغلى رقم لوحة مركبة في العالم بمبلغ 55 مليون درهم لرقم لوحة المركبة p7 ، محطماً الرقم السابق وهو 52,2 مليون درهم، كما بيع رقم الهاتف الماسي 0548888888 من “اتصالات من &e” بمبلغ 2,3 مليون درهم، وبيع رقم الهاتف البلاتيني 971583333333 من “دو” بقيمة مليوني درهم.

وسيعود ريع المزاد لحملة “وقف المليار وجبة”، للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

وحققت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات قيمة إجمالية بلغت 91,590 مليون درهم، والأرقام الماسية المقدمة من “اتصالات من &e” 3,322,500 درهم، والأرقام المميزة المقدمة من “دو” ما مجموعه 3,007,500 درهم.

وشارك في فعاليات مزاد “أنبل رقم” الخيري في دبي الذي أقيم في فندق فور سيزونز جميرا بدبي عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني، لدعم الحراك المجتمعي الشامل الذي أحدثته حملة “وقف المليار وجبة” بفتحها باب المساهمة في قضيتها الإنسانية النبيلة للجميع من الأفراد والمؤسسات لمكافحة تحدي الجوع الذي يهدد حياة 828 مليون إنسان في عالم اليوم.

وعرض مزاد “أنبل رقم” الخيري، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز P7 بالإضافة إلى عشرة أرقام ثنائية وهي AA19، AA22،AA80،O71،X36،W78،H31،Z37،J57،N41، فضلاً عن مجموعة من الأرقام المميزة الأخرى وهي: Y900،Q22222،Y6666.

كما عرض المزاد أرقام هواتف متحركة من فئة ماسي بلس مقدمة من “اتصالات من &e” هي: (971548888888، 971565555500, 971568888887, 971565588888, 971565599999, 971547888888، 971542022222، 971564666664، 971545544444، 971566000006، 971562822222) تعد من الأغلى والأنبل في العالم.

وعرض المزاد أيضاً أرقاماً هاتفية مميزة مقدمة من “دو” وهي: 971583333330، 971583333331، 971583333332، 971583333333، 971583333334، 971583333335، 971583333336، 971583333337، 971583333338، 971583333339.

وحقق رقم اللوحة الفردي المميز P7 قيمة 55 مليون درهم، ورقم اللوحة AA19 مبلغ 4,9 ملايين درهم، فيما بيع رقم اللوحة AA22 بـ 8,4 ملايين درهم، وAA80 بـ3,025 ملايين درهم، وO71 بـ 2,150 مليون درهم، وX36 بـ 2,950 مليون درهم، وW78 بـ 2,09 مليون درهم، وH31 بـ2,550 مليون درهم، وZ37 بـ 2,850 مليون درهم، وJ57 بـ 1,950 مليون درهم، وN41 بـ2,350 مليون درهم، وY900 بـ1,250 مليون درهم، وQ22222 بـ975 ألف درهم، في حين حقق رقم اللوحة المميز Y6666 مبلغ 1,150 مليون درهم.

ويقدم مزاد “أنبل رقم” الخيري الداعم لحملة “وقف المليار وجبة” خياراً مبتكراً لتمكين رواد العمل الخيري والإنساني والحريصين على العطاء في شهر الخير للمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات عبر الحملة لتصل إلى الفئات الأشد حاجة في المجتمعات الأقل حظاً.

وتهدف حملة “وقف المليار وجبة” التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

وتفتح الحملة باباً جديداً من البذل والعطاء أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة، الأمر الذي يرسخ ثقافة الوقف في المجتمع الإماراتي باعتباره إرثاً ثقافياً عربياً راسخاً ورافداً إنسانياً وتنموياً حضارياً، يتم ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال صناديق وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية والمجتمعية المختلفة.

ويضاف مزاد “أنبل رقم” الخيري إلى 5 قنوات رئيسية للمساهمة في حملة “وقف المليار وجبة” هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في حملة “وقف المليار وجبة” عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم .

كما توفر حملة “وقف المليار وجبة” خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة “وجبة” أو “Meal” على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة “دو” أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة “اتصالات من &e ” ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة “وقف المليار وجبة” المشاركة عبر تطبيق “دبي الآن ” DubaiNow، تحت فئة “التبرعات”.